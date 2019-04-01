Xiaomi спіймали на відвертій брехні: цього разу стосовно Huawei P30

Порівняння свого смартфона з пристроями конкурентів – свята справа для більшості виробників з Китаю. Тому не дивно, що Xiaomi не соромиться під час презентацій згадувати про топові рішення від Apple. Втім, китайці нещодавно дещо перегнули палицю!

Наприкінці минулого тижня Xiaomi опублікувала порівняння свого Mi 9 і Huawei P30, давши користувачам зрозуміти, що саме її смартфон гідний того, щоб звернути на нього увагу. Зокрема, Xiaomi зробила акцент на таких особливостях фірмового апарату:

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Дисплей Xiaomi Mi 9 на 0,29 дюйма більший, ніж у Huawei P30

Працює Xiaomi Mi 9 на базі передового процесора Snapdragon 855, тоді як Huawei P30 працює на базі "каменю" власного виробництва Huawei

Якість відео, знятого на камеру Xiaomi Mi 9, отримала 99 балів у рейтингу DxOMark

Xiaomi Mi 9 – єдиний в світі – має підтримку безпровідної зарядки потужністю 20 Вт, тоді як Huawei P30 не має її взагалі

На довершення співробітники Xiaomi уточнили, що компанія дотримується суворих принципів ціноутворення, які базуються на побажаннях своїх клієнтів. Саме тому Xiaomi Mi 9 коштує всього 499 євро проти 799 євро, які Huawei просить за флагманський P30.

За словами представників Xiaomi, в компанії вважають неприпустимим вимагати за свої смартфони таку суму, змушуючи споживачів йти на компроміс, вибираючи дешевший апарат.

Здавалося б, все дійсно так, і Xiaomi вийшла переможцем. Але ні. Мало того, що китайці чомусь завищили ціну P30, який в Європі коштує не 799, а 749 євро, так ще і промовчали про переваги флагмана Huawei перед Mi 9.

Зокрема, Xiaomi вирішила не згадувати про те, що Mi 9 при більшому дисплеї має менший, ніж у P30, акумулятор, а його камера насправді поступається камері P30 буквально за всіма показниками. Це визнали навіть експерти лабораторії DxOMark, які присудили P30 найвищий бал в історії.

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