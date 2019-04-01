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Xiaomi спіймали на відвертій брехні: цього разу стосовно Huawei P30

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Компанія Xiaomi вляпалася в черговий скандал - фото 1
Компанія Xiaomi вляпалася в черговий скандал

Порівняння свого смартфона з пристроями конкурентів – свята справа для більшості виробників з Китаю. Тому не дивно, що Xiaomi не соромиться під час презентацій згадувати про топові рішення від Apple. Втім, китайці нещодавно дещо перегнули палицю!

Наприкінці минулого тижня Xiaomi опублікувала порівняння свого Mi 9 і Huawei P30, давши користувачам зрозуміти, що саме її смартфон гідний того, щоб звернути на нього увагу. Зокрема, Xiaomi зробила акцент на таких особливостях фірмового апарату:

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  • Дисплей Xiaomi Mi 9 на 0,29 дюйма більший, ніж у Huawei P30
  • Працює Xiaomi Mi 9 на базі передового процесора Snapdragon 855, тоді як Huawei P30 працює на базі "каменю" власного виробництва Huawei
  • Якість відео, знятого на камеру Xiaomi Mi 9, отримала 99 балів у рейтингу DxOMark
  • Xiaomi Mi 9 – єдиний в світі – має підтримку безпровідної зарядки потужністю 20 Вт, тоді як Huawei P30 не має її взагалі
Xiaomi спіймали на відвертій брехні: цього разу стосовно Huawei P30 - фото 318291

На довершення співробітники Xiaomi уточнили, що компанія дотримується суворих принципів ціноутворення, які базуються на побажаннях своїх клієнтів. Саме тому Xiaomi Mi 9 коштує всього 499 євро проти 799 євро, які Huawei просить за флагманський P30.
За словами представників Xiaomi, в компанії вважають неприпустимим вимагати за свої смартфони таку суму, змушуючи споживачів йти на компроміс, вибираючи дешевший апарат.

Здавалося б, все дійсно так, і Xiaomi вийшла переможцем. Але ні. Мало того, що китайці чомусь завищили ціну P30, який в Європі коштує не 799, а 749 євро, так ще і промовчали про переваги флагмана Huawei перед Mi 9.

Зокрема, Xiaomi вирішила не згадувати про те, що Mi 9 при більшому дисплеї має менший, ніж у P30, акумулятор, а його камера насправді поступається камері P30 буквально за всіма показниками. Це визнали навіть експерти лабораторії DxOMark, які присудили P30 найвищий бал в історії.

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Джерело: Android Insider
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