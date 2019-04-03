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У Xiaomi пояснили, чому стався дефіцит флагмана Mi9
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Порівняно нещодавно компанія Xiaomi оголосила про припинення продажів флагманського смартфона Mi9. Тепер же керівництво оголосило про відновлення поставок, а також пояснило причину гострого дефіциту гаджетів!
Як виявилося, припинення виробництва Xiaomi Mi9 сталося через дефіцит модулів камери. Через складність їхньої конструкції конвеєри Foxconn просто не встигли виготовити необхідну кількість одного з ключових елементів топового смартфона.
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Тепер, зі слів керівника Xiaomi, проблема розв'язана: виробнича лінія, яка працює у дві зміни, здатна зібрати понад мільйон смартфонів на місяць. Це означає, що надалі дефіциту Mi9 і Mi9 Transparent Edition не мало б бути.
Нагадаємо, що Xiaomi Mi9 оснащений 6,39-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, вбудованим сканером відбитків пальців, а також захисним склом Gorilla Glass 6. Апарат працює на базі новітнього процесора Snapdragon 855. Смартфон отримав 6+64 ГБ або 8+128 ГБ оперативної та вбудованої пам'яті відповідно. Основна камера смартфона складається з трьох сенсорів на 48, 16 та 12 Мп, а роздільна здатність селфі-модуля складає 20 Мп.
Раніше компанія також відзвітувалася про мільйон проданих смартфонів лінійки Mi9 у лютому.
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