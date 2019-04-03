Менше реклами: у Xiaomi офіційно підтвердили, що MIUI 11 позбудеться зайвих банерів

Як відомо, компанія Xiaomi продає пристрої майже за собівартістю, а заробляє на інтернет-сервісах і рекламі в MIUI. Власне, недавній фінансовий звіт за 2018 рік показав, що на рекламі в MIUI і сервісах компанія щомісяця заробляє по $ 10 з людини, що не так вже й мало.

Але разом з доходами від реклами, кількість якої за останній час помітно зросла (іноді вона перериває роботу додатків і з'являється навіть в налаштуваннях), зростає і невдоволення користувачів. Вони починають все частіше дивитися в бік сторонніх прошивок. І в Xiaomi це прекрасно розуміють.

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Буквально минулого місяця директор з продуктів Xiaomi і керівник підрозділу з розробки MIUI говорив про "реорганізацію" реклами в MIUI. Тепер же стосовно цього висловився і виконавчий директор Xiaomi Лей Цзунь.

У недавньому повідомленні в соцмережі Weibo глава Xiaomi назвав рекламу одним з головних проблемних аспектів MIUI, виділених за підсумками ретельного аналізу відгуків користувачів. За словами Лей Цзуня, розв'язанню цих проблем присвоєно найвищий пріоритет. Глава Xiaomi запевнив, що недоречна та нав'язлива реклама, на яку найбільше скаржаться користувачі, буде видалена. І станеться це з виходом наступної ключової версії прошивки MIUI 11. Природно, це не свідчить про повну відмову, але те, що реклами стане помітно менше – підтверджений факт.

У MIUI 11 буде менше реклами

Глава Xiaomi додав коментар про рекламу в MIUI до початкової публікації з шістьма ключовими нововведеннями MIUI 11, зробленої офіційним акаунтом Xiaomi в Weibo. Цими нововведеннями є підтримка запису дзвінків в Tencent QQ, локальний кошик, в якому вилучені елементи тимчасово зберігаються, а потім автоматично видаляються через три дні, функція збільшувального скла і режим жорсткого енергоощадження, коли працюють тільки дзвінки та SMS.

Точна дата виходу MIUI 11, як і раніше, невідома.

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