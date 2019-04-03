На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Менше реклами: у Xiaomi офіційно підтвердили, що MIUI 11 позбудеться зайвих банерів
-
- 16
Як відомо, компанія Xiaomi продає пристрої майже за собівартістю, а заробляє на інтернет-сервісах і рекламі в MIUI. Власне, недавній фінансовий звіт за 2018 рік показав, що на рекламі в MIUI і сервісах компанія щомісяця заробляє по $ 10 з людини, що не так вже й мало.
Але разом з доходами від реклами, кількість якої за останній час помітно зросла (іноді вона перериває роботу додатків і з'являється навіть в налаштуваннях), зростає і невдоволення користувачів. Вони починають все частіше дивитися в бік сторонніх прошивок. І в Xiaomi це прекрасно розуміють.
І ще: У Xiaomi пояснили, чому стався дефіцит флагмана Mi9
Буквально минулого місяця директор з продуктів Xiaomi і керівник підрозділу з розробки MIUI говорив про "реорганізацію" реклами в MIUI. Тепер же стосовно цього висловився і виконавчий директор Xiaomi Лей Цзунь.
У недавньому повідомленні в соцмережі Weibo глава Xiaomi назвав рекламу одним з головних проблемних аспектів MIUI, виділених за підсумками ретельного аналізу відгуків користувачів. За словами Лей Цзуня, розв'язанню цих проблем присвоєно найвищий пріоритет. Глава Xiaomi запевнив, що недоречна та нав'язлива реклама, на яку найбільше скаржаться користувачі, буде видалена. І станеться це з виходом наступної ключової версії прошивки MIUI 11. Природно, це не свідчить про повну відмову, але те, що реклами стане помітно менше – підтверджений факт.
Глава Xiaomi додав коментар про рекламу в MIUI до початкової публікації з шістьма ключовими нововведеннями MIUI 11, зробленої офіційним акаунтом Xiaomi в Weibo. Цими нововведеннями є підтримка запису дзвінків в Tencent QQ, локальний кошик, в якому вилучені елементи тимчасово зберігаються, а потім автоматично видаляються через три дні, функція збільшувального скла і режим жорсткого енергоощадження, коли працюють тільки дзвінки та SMS.
Точна дата виходу MIUI 11, як і раніше, невідома.
Читайте також: Xiaomi спіймали на відвертій брехні: цього разу стосовно Huawei P30
- 03 квітня
-
23:51iPhone 2019 отримають пристойніші акумулятори, і ось чому
-
23:24Сміх таки продовжує життя, але є одна умова
-
22:54Ця проста вправа зробить вас справжнім секс-гігантом
-
22:22З'явилися нові фото суперкара для тривалих поїздок від McLaren
-
21:53Менше реклами: у Xiaomi офіційно підтвердили, що MIUI 11 позбудеться зайвих банерів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:204 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Секс СМС: 6 прикладів інтимних листувань українських депутатів (18+)
-
20:37Науковці пояснили, що впливає на ваш рівень довіри
-
20:24Випрана з Perwoll: в Індії фотограф зняв кольорову білку
-
20:00Як довго я на тебе чекала – 5, 6 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
-
19:57У Xiaomi пояснили, чому стався дефіцит флагмана Mi9
-
19:36У вас є 24 години: Зеленський покликав Порошенка на дебати
-
19:22Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:14У Нідерландах можна буде безкоштовно їздити у поїздах пасажирам з книжками
-
18:56У нових Hyundai може з'явитися сенсорне кермо та приладова 3D-панель
-
18:30Гороскоп на 4 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Airbnb пропонує провести ніч по сусідству з Моною Лізою
-
17:52Чому фанатам пива та вина потрібно їсти вівсянку?
-
17:37Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі
-
17:13Справжня блондинка: у заповіднику зняли унікальну зебру
-
17:00Зеленський висунув 9 вимог до президента – у Порошенка відповіли
-
16:50Крем-суп з цвітної капусти: швидкий та корисний рецепт
-
16:32Мале розчарування: фахівці iFixit розібрали iPad mini 5 і оголосили вердикт
- 03 квітня
-
22:54Ця проста вправа зробить вас справжнім секс-гігантом
-
20:50Секс СМС: 6 прикладів інтимних листувань українських депутатів (18+)
-
19:22Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
-
18:30Гороскоп на 4 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:37Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі
-
12:25Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото
-
10:45Результати виборів президента України 2019: офіційні дані ЦВК
-
07:21Прогноз погоди 3 квітня в Україні
- 02 квітня
-
20:50Двійник Тіріона: офіціант з Пакистану став місцевою зіркою після виходу Гри престолів
-
18:27Гороскоп на 3 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:35Весняний призов 2019 в Україні: що треба знати про набір в армію
-
14:15Вибори президента України 2019: прогноз і ставки на другий тур
-
12:16Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
-
10:03Привітання з Днем ангела Світлани: вірші, смс і проза на іменини
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 2 квітня
- 01 квітня
-
23:22Найпоширеніші страхи чоловіків і жінок під час сексу
-
21:202 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:00Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал
-
18:27Гороскоп на 2 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:17До Дня сміху у Google можна знову грати у змійку: як це зробити
-
14:31У компанії Levi's сказали, скільки разів на місяць потрібно прати джинси
-
12:47Прикольні картинки з 1 квітня 2019: смішні листівки, відкритки і фото
-
11:15Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)
-
08:55Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
-
07:18Прогноз погоди в Україні на 1 квітня