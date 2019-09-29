Xiaomi показала розпакування та роботу інноваційного Mi Mix Alpha

Компанія Xiaomi опублікувала відео офіційного розпакування нового смартфона Mi Mix Alpha. Пристрій за майже три тисячі доларів має незвичайний дизайн, але за таку ціну очікуєш не менш вражаючий комплект поставки. У ролику виробник також показав роботу самого гаджета.

Xiaomi Mi Mix Alpha поставляється в коробці, що повторює форму самого смартфона. Щоправда, на цьому вся відмінність від інших моделей компанії закінчується.

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У комплект входять традиційний адаптер живлення з підтримкою швидкої зарядки, кабель USB Type-C, перехідник з USB Type-C на 3,5-мм аудіороз'єм, а також фірмовий чохол. Останній особливо важливий, адже знайти сторонні аксесуари, мабуть, буде проблематично.

Раніше глава Xiaomi розповів про складнощі виробництва Mi Mix Alpha, а випуск самого смартфона насправді збитковий для компанії. На виробництво концептуального смартфона, за словами ексзаступника голови китайського вендора, було витрачено більше, ніж принесуть його продажі. За його словами, собівартість гаджета – близько $ 700, з яких приблизно $ 200 припадає на дисплей. Але з урахуванням витрат на розробку та виробництво, які склали близько $ 200 мільйонів, обмежена партія з 10 000 пристроїв не принесе виробникові прибутку навіть при роздрібній ціні $ 2800.

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