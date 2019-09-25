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Тест швидкості зарядки: нові iPhone порівняли з головними конкурентами

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Рідний блок живлення заряджає нові iPhone дуже швидко - фото 1
Рідний блок живлення заряджає нові iPhone дуже швидко

iPhone 11 Pro Max виявився одним з найбільш автономних флагманів на ринку. Але компанія Apple попрацювала не тільки над автономністю, але і над швидкістю зарядки, вперше поклавши в комплект поставки своїх смартфонів швидку зарядку замість застарілого адаптера на 5 Вт.

Співробітники порталу PhoneArena вирішили з'ясувати, наскільки швидко заряджаються нові iPhone 11. Результати вас потішать!

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Важливо відзначити, що адаптер потужністю 18 Вт йде в комплекті тільки з iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max, натомість зі звичайним iPhone 11 користувачі отримують "стародавній" блок на 5 Вт. При цьому всі три смартфони підтримують швидку зарядку.

Журналісти PhoneArena перевірили, як швидко заряджаються нові iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max від комплектного адаптера:

Час зарядки iPhone 11 Pro:

  • 15 хвилин – 28%
  • 30 хвилин – 55%
  • 45 хвилин – 74%
  • 1 година – 85%
  • 1 година 15 хвилин – 94%
  • 1 година 30 хвилин – 98%
  • 1 година 42 хвилини – 100%

Час зарядки iPhone 11 Pro Max:

  • 15 хвилин – 24%
  • 30 хвилин – 47%
  • 45 хвилин – 70%
  • 1 година – 82%
  • 1 година 15 хвилин – 90%
  • 1 година 30 хвилин – 95%
  • 1 година 45 хвилин – 98%
  • 1 година 57 хвилин – 100%
Тест швидкості зарядки: нові iPhone порівняли з головними конкурентами - фото 357435

Як видно на графіку, нові iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max при використанні комплектного адаптера заряджаються майже вдвічі швидше за своїх попередників. Однак до конкурентів їм ще далеко. Наприклад, OnePlus 7 Pro від стандартного адаптера на 30 Вт заряджається за 76 хвилин, а HUAWEI P30 Pro від штатного блоку на 40 Вт отримує заповітні 100% менш, ніж за одну годину.

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Джерело: phonearena
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