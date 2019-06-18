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Xiaomi показала розбирання і роботу Mi 9T зсередини

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Ось як виглядає Xiaomi Mi 9T зсередини - фото 1
Ось як виглядає Xiaomi Mi 9T зсередини

Компанія Xiaomi поділилася офіційним відео з розбиранням нового смартфона Mi 9T. Виробник не тільки показав "нутрощі" пристрою, але і наочно продемонстрував роботу висувної фронтальної камери.

Під скляною задньою кришкою розміщена антена NFC для безконтактної оплати покупок. Вона встановлена ​​поверх акумулятора на 4000 мАг.

І ще: Xiaomi потролила виробників, які досі роблять смартфони з "гривками"

Всі основні компоненти додатково захищені пластиковою панеллю. Під нею розміщена потрійна камера, центральна плата з процесором і висувний механізм фронтальної камери. Працює він за тим же принципом, що і в інших смартфонах зі схожою технологією.

Чипсет Snapdragon 730 встановлюється на теплову трубку значних розмірів для охолодження під час роботи. Простір між ними заповнений термопастою для кращої теплопередачі. Також виробник показав екранний сканер відбитків пальців, представлений спеціальною камерою.

Xiaomi Mi 9T скоро можна буде придбати в офіційному магазині виробника за ціною від 9999 гривень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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