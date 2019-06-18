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Xiaomi потролила виробників, які досі роблять смартфони з "гривками"
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Компанія Xiaomi готується випустити на світовому ринку смартфон Xiaomi Mi 9T, яка є клоном раніше випущеного в Китаї Redmi K20. Однією з його головних особливостей є екран без вирізів і отворів під фронтальну камеру, яка є висувною.
Саме навколо цього і побудована нова рекламна кампанія Xiaomi Mi 9T, в якій Xiaomi відверто знущається зі смартфонів з так званими "чубчиками".
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Нам показують, як перукар, стоматолог і візажист дуже сильно відволікаються на величезні вирізи у верхній частині екрану, що призводить до не дуже хороших для їх клієнтів результатів.
Потрібно відзначити, що Xiaomi сама випустила досить багато смартфонів з "чубчиками", так що подібний крок здається трохи дивним, адже, наприклад, лінійка Xiaomi Mi 8 досі є актуальною і дуже популярною у всьому світі.
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