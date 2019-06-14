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Xiaomi Mi 9T можна буде купити в Україні за "смачною" ціною: коли та де

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Ціна Xiaomi Mi 9T в Україні нижча, ніж в Європі - фото 1
Ціна Xiaomi Mi 9T в Україні нижча, ніж в Європі

27 червня на українському ринку буде представлений смартфон Xiaomi Mi 9T, що є міжнародною версією моделі Redmi K20, яка дебютувала у Китаї разом з Redmi K20 Pro минулого місяця. Дізнайтесь, якою буде ціна новинки в магазинах нашої країни.

Відзначимо, що в Китаї смартфон продається з 6 червня за ціною від 1 999 юанів (~ $ 289), в Європі купити Xiaomi Mi 9T можна буде з 17 червня за 299 і 399 євро у залежності від обсягу вбудованої пам'яті.

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В Україні спробувати купити Xiaomi Mi 9T можна буде в день прем'єри 27 червня. У цей день пройде перший блискавичний розпродаж, у рамках якого обмежена партія смартфонів в єдиному кольорі Carbon Black буде пропонуватися за зниженою акційною ціною – 9 999 грн. Зазначена ціна відповідає середньому варіанту Xiaomi Mi 9T з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті. Звичайна роздрібна ціна новинки складе 10 999 грн, що при нинішньому курсі все одно менше, ніж просять у Європі. Придбати новинку можна буде в інтернет-магазині "Алло".

Не виключено, що доступніша версія Xiaomi Mi 9T з 64 ГБ флеш-пам'яті та топова 8/128 ГБ у результаті теж доберуться до українського ринку, а до чорного кольору приєднаються два градієнтні забарвлення (синє та червоне), які доступні на інших ринках. Але поки точних даних про це немає, як немає подробиць про умови продажів в Україні старшої моделі Xiaomi Mi 9T Pro.

Xiaomi Mi 9T в Україні можна буде купити 27 червня - фото 334416

Головних особливостей Xiaomi Mi 9T три:

  • екран з дуже тонкими рамками без будь-яких вирізів і отворів;
  • висувна фронтальна камера на 20 Мп;
  • потрійна основна камера з основним модулем на 48 Мп з сенсором Sony IMX582; вона отримає об'єктив з максимальною діафрагмою F / 1,75, а також два допоміжні – надширококутний модуль на 13 Мп і 8-мегапіксельний модуль з телеоб'єктивом для зуму).

Xiaomi Mi 9T оснащується дисплеєм Super AMOLED діагоналлю 6,39 дюйма з роздільною здатністю 1080х2340 пікселів з вбудованим сканером відбитків пальців, SoC Snapdragon 730 і акумулятором на 4000 мАг з підтримкою швидкої 18-ватної зарядки.

Також в оснащення входять роз'єми USB-C і 3,5 мм. З коробки смартфон працює під управлінням Android 9 Pie з оболонкою MIUI 10.

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Джерело: ITC
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