Названо найшвидший смартфон у світі: AnTuTu не бреше

Якщо вам капець як подобається мірятися всілякими цифрами з бенчмарків, то у нас для вас новий лідер рейтингу. Дізнайтесь, хто з Android-смартфонів набрав найбільше "папуг" в AnTuTu.

Індійський підрозділ Redmi минулого тижня опублікував тизерну картинку, яка натякала на дуже високу продуктивність якогось зі смартфонів бренду. З огляду на те, що флагман по суті поки тільки один, то не складно було здогадатися, що мова йшла про модель Redmi K20 Pro. Але питання було тільки в тому, наскільки високим виявиться результат.

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Тепер усі карти розкриті: Redmi K20 Pro набрав в AnTuTu майже 390 тисяч балів, що дало творцям привід назвати апарат "найшвидшим смартфоном у світі". Насправді продуктивність по-справжньому висока: наприклад, Mi 9, регулярно посідає верхні позиції різних рейтингів AnTuTu, набирає в бенчмарку близько 372-375 тисяч балів. Причому ці моделі побудовані на одній і тій же однокристальній системі – Qualcomm Snapdragon 855.

Утім, від усього цього лінійка Mi 9 ніяк не постраждає, адже в ній є копія Redmi K20 Pro під назвою Mi 9T Pro. Так що формально у Xiaomi відразу два "найшвидші смартфони у світі".

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