Xiaomi Pocophone F2 показали на першому рендері

Оригінальний Pocophone F1 від Xiaomi ще до релізу наробив інформаційного шуму поєднанням флагманської начинки з доступною ціною.

Через кілька місяців виробник оголосив про розробку сиквела, який вже встиг засвітитися у базі даних бенчмарку Geekbench. Відразу після цього в мережі з'явився перший рендер майбутнього Pocophone F2, що демонструє дизайн новинки.

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Судячи з опублікованих зображень, дисплей апарату отримає краплеподібний виріз для селфі-камери, широкі рамки та значне "підборіддя" у нижній частині.

На правій грані смартфона розташовані кнопки увімкнення та гучності. Ліва не містить жодних елементів управління – там розташувався лоток для комбінованого слота SIM-карти. Подвійна камера з вертикальним розташуванням сенсорів розмістилася на задній кришці гаджета, трохи нижче встановлений сканер відбитків пальців.

Xiaomi Pocophone F2 показали на якісному рендері

Інсайдери також поділилися інформацією про начинку пристрою. Повідомляється, що, смартфон отримає процесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті й операційну систему Android 9.0 Pie з коробки. Ймовірно, новинка в першу чергу стане оновленням попередника в плані дизайну.

Дата анонсу і передбачувана ціна Pocophone F2 невідомі.

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