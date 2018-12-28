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Xiaomi Pocophone F2 вразив технічними характеристиками
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На початку осені 2018 року у продаж надійшов смартфон Pocophone F1, який відразу ж став хітом серед покупців.
Цей пристрій отримав передове технічне оснащення (він працює на базі Snapdragon 845), а також привабливий цінник, що зробило його топовим продуктом на ринку України та Європи. Втім, вже зовсім скоро відбудеться анонс новинки Xiaomi Pocophone F2.
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28 грудня 2018 року, у популярному бенчмарку Geekbench з'явився смартфон Pocophone F2 від компанії Xiaomi, презентація якого відбудеться у першій половині наступного року. З результатів тесту можна зрозуміти, що телефон оснащений восьмиядерний процесором Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,9 ГГц, графікою Adreno 640 та модемом X50 з підтримкою швидкості передачі даних до 2 Гбіт/с, але тільки у мережі 5G.
Також вдалося з'ясувати, що новенький Xiaomi Pocophone F2 оснащений 6 ГБ оперативної пам'яті, а крім того – операційною системою Android 9.0 Pie з фірмовою прошивкою MIUI 10.
Не можна не помітити, що в бенчмарку Geekbench відображається процесор Snapdragon 845 лише через те, що творці синтетичного тесту ще не додали новий чип у свою базу. За підсумками тестування, телефон набрав 2 321 бал в одноядерному і 7564 бали у багатоядерному режимах.
Очікується, що новинка також може отримати корпус зі скла, підтримку бездротової зарядки за стандартом Qi потужністю до 10 Вт включно, сумісність з функцією швидкої зарядкою Quick Charge 4.0+, модуль NFC для роботи з платіжною системою Google Pay, а також низку сучасних модулів зв'язку, до списку яких входять Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, 4G VoLTE і звичайно ж GLONASS.
Не виключено, що Pocophone F2 від Xiaomi анонсують вже у рамках виставки MWC 2019 у другій половині лютого.
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