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Xiaomi Pocophone F2 вразив технічними характеристиками

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Pocophone F2 має стати ще потужнішим - фото 1
Pocophone F2 має стати ще потужнішим

На початку осені 2018 року у продаж надійшов смартфон Pocophone F1, який відразу ж став хітом серед покупців.

Цей пристрій отримав передове технічне оснащення (він працює на базі Snapdragon 845), а також привабливий цінник, що зробило його топовим продуктом на ринку України та Європи. Втім, вже зовсім скоро відбудеться анонс новинки Xiaomi Pocophone F2.

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28 грудня 2018 року, у популярному бенчмарку Geekbench з'явився смартфон Pocophone F2 від компанії Xiaomi, презентація якого відбудеться у першій половині наступного року. З результатів тесту можна зрозуміти, що телефон оснащений восьмиядерний процесором Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,9 ГГц, графікою Adreno 640 та модемом X50 з підтримкою швидкості передачі даних до 2 Гбіт/с, але тільки у мережі 5G.

Також вдалося з'ясувати, що новенький Xiaomi Pocophone F2 оснащений 6 ГБ оперативної пам'яті, а крім того – операційною системою Android 9.0 Pie з фірмовою прошивкою MIUI 10.

Не можна не помітити, що в бенчмарку Geekbench відображається процесор Snapdragon 845 лише через те, що творці синтетичного тесту ще не додали новий чип у свою базу. За підсумками тестування, телефон набрав 2 321 бал в одноядерному і 7564 бали у багатоядерному режимах.

Pocophone F2 можуть показати незабаром - фото 298250
Pocophone F2 можуть показати незабаром

Очікується, що новинка також може отримати корпус зі скла, підтримку бездротової зарядки за стандартом Qi потужністю до 10 Вт включно, сумісність з функцією швидкої зарядкою Quick Charge 4.0+, модуль NFC для роботи з платіжною системою Google Pay, а також низку сучасних модулів зв'язку, до списку яких входять Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, 4G VoLTE і звичайно ж GLONASS.

Не виключено, що Pocophone F2 від Xiaomi анонсують вже у рамках виставки MWC 2019 у другій половині лютого.

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Джерело: Akket
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