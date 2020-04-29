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Xiaomi оголосила, які смартфони отримають новий додаток камери

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Список смартфонів Xiaomi, які отримають оновлену Камеру - фото 1
Список смартфонів Xiaomi, які отримають оновлену Камеру

Одним з нововведень MIUI 12 став перероблений додаток камери. Глава підрозділу Xiaomi Camera у подробицях розповів про всі зміни і навіть оголосив список пристроїв, яким буде доступне оновлення, а також терміни, коли вони його отримають.

Представлене відео знайомить з головними особливостями нової програми камери від Xiaomi.

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Зокрема, він підтримуватиме такі функції:

  • Magic Clone – ефект клонування об'єктів на фото і відео
  • Magic Kaleidoscope – ефект калейдоскопа
  • Створення фото після натискання кнопки спуску затвора і запис відео – по утриманню
  • Можливість налаштування розташування кнопок
  • Можливість налаштування тем оформлення
  • Нові звуки
  • Підтримка 50-кратного збільшенням та 108-мегапіксельного режиму зйомки на сумісних пристроях

Новий додаток камери буде доступний на 30 моделях смартфонів Xiaomi і Redmi і буде включений у бета-версію MIUI 12. Уже у квітні випробувати нові функції зможуть власники таких пристроїв:

  • Xiaomi Mi9 / Mi9 Explorer Edition / Mi9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi9 SE
  • Xiaomi Mi CC9 / Mi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi10 / Mi10 Pro
  • Redmi K20 Pro / K20 Pro Premium Edition
  • Redmi K30 Pro / K30 Pro Zoom Edition
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 7 Pro

У травні додаток стане доступним для:

  • Xiaomi Mi8 / Mi8 Explorer Edition / Mi8 Screen Fingerprint Edition
  • Xiaomi Mi8 SE
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Redmi Note 7
У MIUI 12 ґрунтовно оновили додаток Камера - фото 400940
У MIUI 12 ґрунтовно оновили додаток Камера

Нарешті, у червні доступ до оновленої камери отримають:

  • Xiaomi Mi 10 Youth Edition
  • Xiaomi Mi CC9e
  • Redmi K30 4G / K30 5G
  • Redmi K20
  • Redmi 8 / 8А
  • Redmi 7 / 7A

Раніше Xiaomi також оголосила, які смартфони будуть оновлені до MIUI 12.

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Джерело: Gizmochina
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