Xiaomi оголосила, які смартфони отримають новий додаток камери

Одним з нововведень MIUI 12 став перероблений додаток камери. Глава підрозділу Xiaomi Camera у подробицях розповів про всі зміни і навіть оголосив список пристроїв, яким буде доступне оновлення, а також терміни, коли вони його отримають.

Представлене відео знайомить з головними особливостями нової програми камери від Xiaomi.

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Зокрема, він підтримуватиме такі функції:

Magic Clone – ефект клонування об'єктів на фото і відео

Magic Kaleidoscope – ефект калейдоскопа

Створення фото після натискання кнопки спуску затвора і запис відео – по утриманню

Можливість налаштування розташування кнопок

Можливість налаштування тем оформлення

Нові звуки

Підтримка 50-кратного збільшенням та 108-мегапіксельного режиму зйомки на сумісних пристроях

Новий додаток камери буде доступний на 30 моделях смартфонів Xiaomi і Redmi і буде включений у бета-версію MIUI 12. Уже у квітні випробувати нові функції зможуть власники таких пристроїв:

Xiaomi Mi9 / Mi9 Explorer Edition / Mi9 Pro 5G

Xiaomi Mi9 SE

Xiaomi Mi CC9 / Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi10 / Mi10 Pro

Redmi K20 Pro / K20 Pro Premium Edition

Redmi K30 Pro / K30 Pro Zoom Edition

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

У травні додаток стане доступним для:

Xiaomi Mi8 / Mi8 Explorer Edition / Mi8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi8 SE

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Redmi Note 7

У MIUI 12 ґрунтовно оновили додаток Камера

Нарешті, у червні доступ до оновленої камери отримають:

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi CC9e

Redmi K30 4G / K30 5G

Redmi K20

Redmi 8 / 8А

Redmi 7 / 7A

Раніше Xiaomi також оголосила, які смартфони будуть оновлені до MIUI 12.

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