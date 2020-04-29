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Xiaomi оголосила, які смартфони отримають новий додаток камери
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Одним з нововведень MIUI 12 став перероблений додаток камери. Глава підрозділу Xiaomi Camera у подробицях розповів про всі зміни і навіть оголосив список пристроїв, яким буде доступне оновлення, а також терміни, коли вони його отримають.
Представлене відео знайомить з головними особливостями нової програми камери від Xiaomi.
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Зокрема, він підтримуватиме такі функції:
- Magic Clone – ефект клонування об'єктів на фото і відео
- Magic Kaleidoscope – ефект калейдоскопа
- Створення фото після натискання кнопки спуску затвора і запис відео – по утриманню
- Можливість налаштування розташування кнопок
- Можливість налаштування тем оформлення
- Нові звуки
- Підтримка 50-кратного збільшенням та 108-мегапіксельного режиму зйомки на сумісних пристроях
Новий додаток камери буде доступний на 30 моделях смартфонів Xiaomi і Redmi і буде включений у бета-версію MIUI 12. Уже у квітні випробувати нові функції зможуть власники таких пристроїв:
- Xiaomi Mi9 / Mi9 Explorer Edition / Mi9 Pro 5G
- Xiaomi Mi9 SE
- Xiaomi Mi CC9 / Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi10 / Mi10 Pro
- Redmi K20 Pro / K20 Pro Premium Edition
- Redmi K30 Pro / K30 Pro Zoom Edition
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 7 Pro
У травні додаток стане доступним для:
- Xiaomi Mi8 / Mi8 Explorer Edition / Mi8 Screen Fingerprint Edition
- Xiaomi Mi8 SE
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Redmi Note 7
Нарешті, у червні доступ до оновленої камери отримають:
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi CC9e
- Redmi K30 4G / K30 5G
- Redmi K20
- Redmi 8 / 8А
- Redmi 7 / 7A
Раніше Xiaomi також оголосила, які смартфони будуть оновлені до MIUI 12.
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