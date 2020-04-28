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Список смартфонів Xiaomi, які отримають MIUI 12: хто потрапить у першу хвилю поширення

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MIUI 12 отримає 41 модель Xiaomi - фото 1
MIUI 12 отримає 41 модель Xiaomi

Xiaomi вже представила нову версію фірмової прошивки MIUI 12. У ній оновили призначений для користувача інтерфейс, анімації, стандартні програми, поліпшили безпеку, а також додали безліч інших змін. У Китаї вже стартувало закрите бета-тестування. Ловіть список пристроїв, які отримають апдейт.

Усього Xiaomi планує оновити до нової версії MIUI 41 модель. До списку увійшла більшість популярних смартфонів бренду, що вийшли за останні три роки. Як завжди, поширення прошивки буде відбуватися поетапно. Виробник розділив всі підтримувані пристрої на три хвилі.

До теми: Xiaomi попередила користувачів про підроблені прошивки MIUI 12

Перша хвиля:

  • Xiaomi Mi10
  • Xiaomi Mi10 Pro
  • Xiaomi Mi10 Youth Edition
  • Xiaomi Mi9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi9
  • Xiaomi Mi9 Explorer Edition
  • Redmi K30 Pro Zoom Edition
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30 / K30 5G
  • Redmi K20 Pro / K20 Pro Premium Edition
  • Redmi K20
  • Xiaomi Mi10 одними з перших отримають MIUI 12 - фото 400689
    Xiaomi Mi10 одними з перших отримають MIUI 12

Друга хвиля:

  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi CC9 Pro / Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi CC9 Custom Edition
  • Xiaomi Mi9 SE
  • Xiaomi Mi8
  • Xiaomi Mi8 Transparent Edition
  • Xiaomi Mi8 Screen Fingerprint Edition
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi Note 7
Mi Note 10 потрапив до другої хвилі - фото 400690
Mi Note 10 потрапив до другої хвилі

Третя хвиля:

  • Xiaomi CC9e
  • Xiaomi Mi Note 3
  • Xiaomi Mi Max 3
  • Xiaomi Mi8 Youth Edition
  • Xiaomi Mi8 SE
  • Xiaomi Mi Mix 2
  • Xiaomi Mi 6X
  • Redmi Note 8
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 7
  • Redmi 7A
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi 6
  • Redmi 6A
  • Redmi Note 5
  • Redmi S2

Смартфони з першої хвилі почнуть отримувати MIUI 12 вже в кінці червня цього року. Мовиться про китайський регіон. Що стосується глобальної версії MIUI 12, то вона вийде на початку осені.

Читайте також: Xiaomi Mi10 Youth Edition отримає унікальні режими зйомки

Джерело: Gizmochina
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