Список смартфонів Xiaomi, які отримають MIUI 12: хто потрапить у першу хвилю поширення

Xiaomi вже представила нову версію фірмової прошивки MIUI 12. У ній оновили призначений для користувача інтерфейс, анімації, стандартні програми, поліпшили безпеку, а також додали безліч інших змін. У Китаї вже стартувало закрите бета-тестування. Ловіть список пристроїв, які отримають апдейт.

Усього Xiaomi планує оновити до нової версії MIUI 41 модель. До списку увійшла більшість популярних смартфонів бренду, що вийшли за останні три роки. Як завжди, поширення прошивки буде відбуватися поетапно. Виробник розділив всі підтримувані пристрої на три хвилі.

До теми: Xiaomi попередила користувачів про підроблені прошивки MIUI 12

Перша хвиля:

Xiaomi Mi10

Xiaomi Mi10 Pro

Xiaomi Mi10 Youth Edition

Xiaomi Mi9 Pro 5G

Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi9 Explorer Edition

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 / K30 5G

Redmi K20 Pro / K20 Pro Premium Edition

Redmi K20

Xiaomi Mi10 одними з перших отримають MIUI 12

Друга хвиля:

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi CC9 Pro / Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi CC9 Custom Edition

Xiaomi Mi9 SE

Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8 Transparent Edition

Xiaomi Mi8 Screen Fingerprint Edition

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Mi Note 10 потрапив до другої хвилі

Третя хвиля:

Xiaomi CC9e

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi8 Youth Edition

Xiaomi Mi8 SE

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 6X

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Note 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi S2

Смартфони з першої хвилі почнуть отримувати MIUI 12 вже в кінці червня цього року. Мовиться про китайський регіон. Що стосується глобальної версії MIUI 12, то вона вийде на початку осені.

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