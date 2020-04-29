Підглянули чи украли: у мережі порівняли MIUI 12 та iOS 13

27 квітня компанія Xiaomi представила нову версію фірмової оболонки MIUI 12. Вона отримала оновлений дизайн, і тепер усе більше нагадує iOS від Apple. Це й вирішили порівняти блогери, виклавши у мережу відповідне відео.

Індійський інсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), який регулярно постачає ЗМІ цікавими новинами, опублікував відеоролик, в якому порівнюється новітня оболонка MIUI 12 для смартфонів Xiaomi і Redmi з iOS 13 для iPhone.

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Нам демонструють процес блокування та розблокування, запуск додатків, меню багатозадачності, перемикання між різними елементами й інші моменти.

Раніше інший відомий мережевий інформатор під ніком Ice Universe заявив після установки й ознайомлення з MIUI 12 на своїй смартфон Xiaomi Mi 10 Pro, що це одна з найкращих оболонок на базі Android, яка в деяких моментах змогла перевершити iOS.

Поки що MIUI 12 доступна тільки у формі закритої бета-версії для обраних користувачів. Глобальна версія очікується влітку, а більшість актуальних моделей смартфонів Xiaomi і Redmi повинні отримати її в цьому році.

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