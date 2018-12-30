Xiaomi Mi9 і Mi Mix 4 оснастять топовими камерами

Xiaomi вже анонсувала вихід 5G-версії Mi Mix 3 на процесорі Snapdragon 855 на початку 2019, але це буде далеко не єдиний флагман популярного бренду у наступному році.

Китайські аналітики з гонконгської фірми GF Securities розповіли, чого чекати від майбутніх Mi9 і Mi Mix 4.

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За словами аналітиків, Mi9 стане першим смартфоном компанії з потрійною камерою. Його забезпечать новітнім сенсором Sony IMX586 на 48 Мп і двома додатковими модулями на 13 і 16 Мп.

Що стосується Mi Mix 4, то цей смартфон також має отримати потрійну камеру, одна з яких представлена ​​об'єктивом-перископом для оптичного зуму. При цьому модулі не будуть випирати з корпусу пристрою.

Xiaomi Mi9 може вийти у двох версіях

Також очікується, що смартфони будуть побудовані на базі новітнього процесора Snapdragon 855. Чи з'явиться в них 5G-модем – невідомо. Можливо, виробник випустить окремі версії з підтримкою мереж п'ятого покоління.

Раніше стало відомо, що Xiaomi Mi9 отримає 6,4-дюймовий AMOLED-екран. Цікавим є той факт, що на прихильників компанії чекають відразу дві версії: більша та менша. Великий Xiaomi Mi9 отримає топовий процесор Snapdragon 855, 6-10 ГБ оперативної і 128-512 ГБ вбудованої флеш-пам'яті, акумулятор на 4000 мАг і швидку зарядку на 30 Вт. Також відзначається бездротова зарядка і 3D-сканування облич користувачів.

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