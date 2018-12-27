Убивця Xiaomi: в Україні стартували продажі смартфона Honor 10 Lite

Компанія Huawei оголосила про старт продажів в Україні нового смартфона Honor 10 Lite. У нашій країні буде продаватися версія 3/32 ГБ з підтримкою NFC у чорному та синьому кольорах.

Модель Honor 10 Lite була створена на основі флагманського смартфона бренду Honor 10. Вона отримала такий же корпус з 8-шаровим покриттям і градієнтом, а також схожий на краплю виріз на екрані. Повний перелік доступних кольорів включає Sky Blue, Shiny Red, Sapphire Blue і Midnight Black. В Україні будуть представлені тільки два останні.

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Смартфон Honor 10 Lite оснащений безрамковим дисплеєм зі співвідношенням сторін 19,5: 9, діагоналлю 6,21 дюйма і роздільною здатністю FullView HD. Завдяки характерному краплеподібному вирізу співвідношення площі екрану до корпусу зросла до 90%, а вигнуті 3D-рамки по периметру корпусу дозволяють більш зручно утримувати його в руці.

Honor 10 Lite може втерти носа смартфонам від Xiaomi

Пристрій оснащений процесором Kirin 710 (Cortex-A73) з підтримкою покращеної фірмової технології прискорення графіки GPU Turbo 2.0. Об'єм оперативної пам'яті складає 3 ГБ, місткість сховища даних – 32 ГБ. Смартфон працює під управлінням EMUI 9.0 з цифровим помічником HiVision. За автономність відповідає батарея на 3400 мАг.

Подвійна основна камера Honor 10 Lite на базі ШІ (13 Мп + 2 Мп) з діафрагмою f / 1.8 і f / 2.4 відповідно і AIS здатна забезпечити досить непоганий рівень фото. Фронтальна камера на 24 Мп (f / 2.0) також підтримує функції на основі штучного інтелекту, зокрема, забезпечує розпізнавання 8 сценаріїв зйомки в режимі реального часу й автоматично підбирає найкращі для поточних умов налаштування. Функція тривимірного освітлення 3D Portrait Lighting дозволяє використовувати студійні ефекти (боке, корекція відтінку шкіри) під час зйомки.

Honor 10 Lite коштуватиме від 5999 гривень

В Україні смартфон вже надійшов у продаж і зараз доступний у роздрібних мережах за рекомендованою вартості 6099 грн. Додатково в комплекті з пристроєм йде прозорий чохол. До 7 січня 2019 року включно Honor 10 Lite буде доступний за акційною новорічною ціною 5999 грн.

За ті ж гроші зараз можна придбати Xiaomi Redmi Note 6 3/32. Смартфон виграє завдяки акумулятору на 4000 мАг. Утім, Honor 10 Lite може похизуватися кращим процесором, преміальним дизайном, а також наявністю NFC. Саме тому в редакції Радіо МАКСИМУМ його назвали упевненим "убивцею" бюджетників від Xiaomi.

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