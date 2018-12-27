Xiaomi Mi 8 отримав оновлення до Android Pie: ключові зміни

Компанія Xiaomi почала поширення глобальної стабільної версії прошивки MIUI 10 на базі операційної системи Android 9.0 Pie для смартфонів лінійки Mi 8.

Першими оновлення почали отримувати користувачі Xiaomi Mi 8 і Mi 8 Explorer Edition по всьому світу, на черзі – власники Mi 8 UD (Mi 8 Pro).

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Деякі користувачі підтверджують, що вони вже успішно оновилися до стабільної версії MIUI 10 на базі Android 9.0 Pie, інші повідомляють, що оновлення поки що недоступно. Як завжди, варто запастися терпінням, тому що в різних регіонах прошивка може з'явитися з різницею в кілька днів.

Оновлення приносить низку істотних покращень, які стосуються камери. Зокрема, вони додали підтримку режиму нічної зйомки Night Mode, а також можливість записувати відеоролики з частотою 960 к/с для їх подальшого відтворення в уповільненому режимі.

Камера Mi 8 буде робити значно кращі фото

Нічний режим зйомки Night Mode призначений для того, щоб отримувати яскраві й деталізовані знімки в темний час доби. Система штучного інтелекту AI Smart Metering автоматично визначає області експонування. У кожному кадрі вона відбирає близько 100 ключових точок і виправляє кольори.

Крім того, нова прошивка вносить низку поліпшень в призначений для користувача інтерфейс. Зокрема, меню недавно запущених додатків краще оптимізовано, щоб ефективніше використовувати всю площу екрана. Картки додатків тепер відображаються не стопкою, а пліч-о-пліч, завдяки чому користувач може одночасно бачити на екрані до шести недавно запущених додатків.

Також повідомляється про використання розумних алгоритмів, які уважно аналізують всі аспекти роботи користувача з пристроєм, щоб запускати додатки максимально швидко, як зазначає розробник, "практично з нульовою затримкою". Ще можна відзначити новий режим водіння з голосовим управлінням, щоб за кермом водій менше відволікався від дороги. Оновлення також підвищує плавність та стабільність роботи системи, усуває баги та включає останню латку системи безпеки Android.

Залишається додати, що Xiaomi Mi 8 і Mi 8 Explorer Edition були анонсовані в травні цього року. З коробки вони поставлялися з MIUI 9.6 на основі Android 8.1 Oreo, але потім отримали нову оболонку MIUI 10 на базі старої версії ОС Android Oreo.

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