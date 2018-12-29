Xiaomi Mi 9 отримає рекордно великий екран

Xiaomi Mi 9 представлять у двох версіях з різними характеристиками / akket

iGeekPhone поділився інформацією про новий смартфон компанії Xiaomi, який буде представлений на початку 2019 року.

Це буде модель з флагманської лінійки Xiaomi Mi 9, що в цілому стало очікуваним.

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За даними джерела, Xiaomi Mi 9 представлять у двох версіях з різними характеристиками. Старша модель вийде гігантським смартфоном з діагоналлю екрана у 6,4 дюйма з матрицею AMOLED виробництва Samsung. Більш скромний варіант Xiaomi Mi 9 матиме звичайну IPS матрицю з 6-дюймовою діагоналлю екрана. При цьому обидві моделі будуть оснащені вбудованим в екран сканером відбитків пальців.

Великий Xiaomi Mi 9 отримає топовий процесор Snapdragon 855, 6-10 ГБ оперативної і 128-512 ГБ вбудованої флеш-пам'яті, акумулятор ємністю 4000 мАг і швидку зарядку на 30 Вт. Також відзначається бездротова зарядка і 3D-сканування облич користувачів. Найголовніше – смартфон отримає потрійну фотокамеру: 48 + 16 + 13 МП.

Xiaomi Mi 9 отримає рекордно великий екран

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