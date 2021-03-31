Блогери показали складний смартфон Xiaomi Mi Mix Fold у дії: відео

Як виглядає Xiaomi Mi Mix Fold у дії

Менш ніж через добу після офіційної презентації новий Xiaomi Mi Mix Fold показали наживо. Відразу кілька блогерів опублікували відеоролики з розпакуванням новинки, продемонструвавши комплектацію, зовнішній вигляд смартфона поблизу, а також його роботу.

Новинка поставляється у великій чорній упаковці, яка розкладається оригінальним чином на дві частини. Як видно на відео, сам Xiaomi Mi Mix Fold покладений у коробку в розкритому вигляді.

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Комплектація Mi Mix Fold передбачає силіконовий чохол і гнучку рамку для захисту пристрою, блок живлення на 67 Вт, зарядний кабель, скріпку для витягання SIM-карти та документацію.

Варто відзначити, що ще до першого увімкнення Mi Mix Fold на дисплеї чітко видно невелику западину в місці вигину. Як запевняють представники Xiaomi, дисплей здатний легко витримати до мільйона циклів закриття / відкриття без пошкоджень.

З тильного боку Mi Mix Fold нагадує Mi10 Ultra завдяки схожому блоку основної камери. Автори одного з відеороликів нагадали, що в смартфоні вперше використовується технологія рідких лінз для основної камери, здатна змінювати значення оптичного наближення.

Однією з фішок Mi Mix Fold стала наявність так званого PC-режиму. Якщо розгорнути гаджет в альбомному положенні, на екрані з'являється аналог меню "Пуск" на Windows, панель задач, а також багатовіконний режим з підтримкою жестового керування.

Вартість Mi Mix Fold стартує з $ 1521 за модель з 12/256 ГБ пам'яті. Початок продажів новинки заплановано на 16 квітня.

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