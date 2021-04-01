Блогери розібрали Xiaomi Mi11 Ultra: що ховається всередині камерофона – відео

Китайські блогери вже не тільки отримали доступ до новітнього флагмана Xiaomi, а й встигли вивчити його нутрощі з метою з'ясувати, як влаштований гаджет. Під час розбирання особливої ​​уваги заслужив модуль основної камери, що займає значну частину простору.

При демонтажі блогер відповів на питання, чому Xiaomi не розмістила датчик фронтальної камери строго по центру смартфона. Як з'ясувалося, усе через те, що основний модуль перекриває понад половину площі з тильного боку – місця під фронтальний сенсор не залишилося. Цікаво, що невеликий додатковий екран вбудований безпосередньо у задню кришку.

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Ергономічність пристрою продумана до дрібниць. При цьому, як відзначають автори огляду, всі елементи легко демонтуються. У Xiaomi Mi11 Ultra практично не використовується клей. Під'єднання елементів здійснюється за допомогою легко від'єднуваних шлейфів.

Крім того, автори відео порівняли якість звучання смартфона з моделями HUAWEI P40 Pro + і iPhone 12 Pro Max. За їх словами, стереодинаміки Mi11 Ultra значно краще передають оригінальне звучання композицій, ніж флагман Apple.

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