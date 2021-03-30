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Xiaomi Mi11 Ultra став новим лідером у рейтингу камер DxOMark: кількість балів вражає

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Xiaomi Mi11 Ultra – новий лідер DxOMark - фото 1
Xiaomi Mi11 Ultra – новий лідер DxOMark

Відразу після закінчення презентації флагманського Xiaomi Mi11 Ultra лабораторія DxOMark оновила свій рейтинг. Тепер новинка китайського виробника електроніки посідає почесне перше місце у списку камерофонів з найвидатнішими основними камерами. Розповідаємо, скільки балів отримали камери новинки.

Mi11 Ultra вдалося набрати 143 бали в сумарному заліку, що вважається найвищим результатом у рейтингу DxOMark. За якість фотозйомки новинка отримала 148 балів, а після тестування можливостей відеозйомки гаджету присудили 117 балів.

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Основна камера Mi11 Ultra містить новітній 50-мегапіксельний датчик Samsung ISOCELL GN2, а також 48-мегапіксельні сенсори Sony IMX586 – ультраширококутний і телевик. Новинка також здатна робити знімки з 5-кратним оптичним наближенням.

Xiaomi Mi11 Ultra став новим лідером у рейтингу камер DxOMark: кількість балів вражає - фото 453650

Представники DxOMark лише анонсували результати тестування, але пообіцяли опублікувати повноцінний розбір можливостей камери пристрою пізніше. До слова, найближчий конкурент Mi11 Ultra – смартфон HUAWEI Mate 40 Pro +, який набрав 139 балів.

Раніше Автори порталу PhoneArena поставили собі за мету з'ясувати, чи настільки хороша камера OnePlus 9 Pro, у налаштуванні якої брав участь знаменитий виробник фотоапаратів Hasselblad. Тож новий флагман китайської компанії порівняли з Samsung Galaxy S21 Ultra.

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