OnePlus 9 Pro проти Galaxy S21 Ultra: журналісти розповіли, у кого кращі камери

Автори порталу PhoneArena поставили собі за мету з'ясувати, чи настільки хороша камера OnePlus 9 Pro, у налаштуванні якої брав участь знаменитий виробник фотоапаратів Hasselblad. Тож новий флагман китайської компанії порівняли з Samsung Galaxy S21 Ultra.

І хоча в обох смартфонах встановлені квадрокамери, технічно вони кардинально відрізняються: в OnePlus 9 Pro основний модуль на 48 Мп, ультраширококутний на 50 Мп, телевик з 3,3-кратним оптичним зумом на 8 Мп і монохромний сенсор на 2 Мп, пише PhoneArena.

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А у його опонента здатність основної камери становить 108 Мп, ультраширококутний – 12 Мп, а решта два модулі по 10 Мп забезпечують 3- і 10-кратне оптичне наближення. Варто також додати, що OnePlus 9 Pro у версії 12 + 256 ГБ продається за US $ 1060, тоді як ціна аналогічної модифікації Galaxy S21 Ultra становить $ 1249.

Порівняння камер проводилося у різних режимах вдень і вночі. І хоча в обох смартфонах є 3-кратний оптичний зум, знімок на Galaxy S21 Ultra значно деталізованіший, а при 10-кратному наближенні різниця узагалі колосальна.

Вдень обидва смартфони знімають на основну камеру приблизно однаково. Портретний режим на OnePlus 9 Pro сильно помиляється у відділенні людини від фону навіть при хорошому світлі. Вночі знімки з південнокорейського флагмана яскравіші та зберігають помітно більше деталей.

У деяких сценаріях OnePlus 9 Pro все ж обходить південнокорейського конкурента. Наприклад, його ультраширококутна камера знімає помітно краще, ніж у Galaxy S21 Ultra. Крім того, "китаєць" дозволяє ближче сфокусуватися на об'єкті при зйомці макро.

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