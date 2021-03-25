Представлено realme 8 Pro: стильний камерофон за смішні гроші

Новий realme 8 Pro став першим смартфоном бренду з камерою на 108 Мп. Крім того, він отримав режими зйомки, недоступні на жодному іншому пристрої у світі. Серед інших його особливостей швидка зарядка і корпус, що світиться.

Основна камера realme 8 Pro представлена ​​великим 1 / 1,52-дюймовим сенсором Samsung ISOCELL HM2, що дозволяє робити знімки з роздільною здатністю до 12 000 х 9000 пікселів, пише GSM Arena. Підтримка технологій ISOCELL Plus і Smart-ISO покращує якість отриманих фото при яскравому освітленні, а технологія біннінг пікселів 9-в-1 підвищує яскравість нічних кадрів. Решта три модулі – ультраширококутний, макрооб'єктив і датчик глибини.

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Для отримання детальних знімків realme 8 Pro робить 8 кадрів, які потім об'єднуються в один. За запевненням виробника, використання 108-мегапіксельного сенсора дозволяє фотографувати з 3-кратним цифровим наближенням, отримуючи якісніші фото, ніж при використанні телеоб'єктивів з таким же оптичним зумом.

Новинка стала першим у світі смартфоном з підтримкою зйомки зоряних таймлапсів. У цьому режимі він робить знімки з інтервалом 15 секунд (240 кадрів на годину), які потім об'єднуються у 8-секундний ролик. Крім того, він першим отримав функцію запису відео з керуванням перспективою.

Смартфон оснастили 6,4-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +, максимальною яскравістю 1000 ніт, частотою оновлення 60 Гц. В екран вбудований сканер відбитків пальців. За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 720G, а за автономність – акумулятор на 4500 мАг. Є підтримка швидкої зарядки потужністю 50 Вт, що дозволяє повністю заповнити заряд за 47 хвилин.

Серед інших особливостей пристрою варто виділити наявність 3,5-мм роз'єму для навушників і спеціальне флуоресцентне покриття на тильній кришці, завдяки чому напис і модуль камери світяться у темряві.

Звичайний realme 8 зовні повністю повторює Pro-версію. Єдина відмінність – голографічне покриття ззаду замість флуоресцентного. У нього такий же Super AMOLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців, а ось інші характеристики відрізняються. Так, працює він на базі MediaTek Helio G95, а роздільна здатність основної камери становить 64 Мп. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мАг з підтримкою 30-ватної швидкої зарядки, який повністю заповнює заряд за 65 хвилин.

Модель realme 8 буде доступна у трьох модифікаціях: 4 + 128 ГБ за $ 207, 6 + 128 ГБ за $ 220, 8 + 128 ГБ за $ 234. А ось Pro-версія пропонується у двох варіантах: 6 + 128 ГБ за $ 248 і 8 + 128 ГБ за $ 276.

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