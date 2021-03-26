Consumer Reports назвала найкращі смартфони 2021 року на iOS та Android

Аналітична компанія Consumer Reports оновила фірмовий рейтинг рекомендацій смартфонів на різних платформах. Експерти назвали найкращі моделі під управлінням операційних систем Google й Apple, які можна придбати в поточному році.

Лідером у сегменті iOS-гаджетів Consumer Reports визнали iPhone 12 Pro Max. Хоча модель дорожча за базову Pro-версію на $ 100, за ці гроші покупець отримає на кілька годин більше автономної роботи, трохи більший дисплей і камеру з 2,5-кратним оптичним зумом. При цьому експерти відзначили, що старша модель серії може не підійти користувачам з невеликими долонями через свої габарити та вагу.

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Найкращим Android-пристроєм за версією Consumer Reports став Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Крім того, окремого визнання цензорів удостоїлися OnePlus Nord N10 5G і OnePlus Nord N100, яким дісталося звання смартфонів з найкращою автономністю у своїй ціновій категорії. До зведеного список довгограючих моделей також увійшли Samsung Galaxy A71 і iPhone 12 Pro Max.

Компанія Consumer Reports відома своїм скрупульозним підходом до тестування електроніки. Наприклад, у 2010 році вона заявила, що iPhone 4 має "найчіткіший дисплей і кращу відеокамеру" зі всіх протестованих на той момент смартфонів, але відмовилася рекомендувати його через проблеми з антеною.

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