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Consumer Reports назвала найкращі смартфони 2021 року на iOS та Android
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Аналітична компанія Consumer Reports оновила фірмовий рейтинг рекомендацій смартфонів на різних платформах. Експерти назвали найкращі моделі під управлінням операційних систем Google й Apple, які можна придбати в поточному році.
Лідером у сегменті iOS-гаджетів Consumer Reports визнали iPhone 12 Pro Max. Хоча модель дорожча за базову Pro-версію на $ 100, за ці гроші покупець отримає на кілька годин більше автономної роботи, трохи більший дисплей і камеру з 2,5-кратним оптичним зумом. При цьому експерти відзначили, що старша модель серії може не підійти користувачам з невеликими долонями через свої габарити та вагу.
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Найкращим Android-пристроєм за версією Consumer Reports став Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Крім того, окремого визнання цензорів удостоїлися OnePlus Nord N10 5G і OnePlus Nord N100, яким дісталося звання смартфонів з найкращою автономністю у своїй ціновій категорії. До зведеного список довгограючих моделей також увійшли Samsung Galaxy A71 і iPhone 12 Pro Max.
Компанія Consumer Reports відома своїм скрупульозним підходом до тестування електроніки. Наприклад, у 2010 році вона заявила, що iPhone 4 має "найчіткіший дисплей і кращу відеокамеру" зі всіх протестованих на той момент смартфонів, але відмовилася рекомендувати його через проблеми з антеною.
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