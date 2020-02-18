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Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото

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Xiaomi Mi10 Pro відправили у космос - фото 1
Xiaomi Mi10 Pro відправили у космос

Слідом за демонстрацією роботи камери флагманського Mi10 Pro в руках режисера Xiaomi поділилася результатом ще одного експерименту з можливостями зйомки новинки.

Глава і засновник компанії Лей Цзюнь опублікував незвичайне фото, зроблене за допомогою гаджета, який запустили в космос, прикріпивши до супутника.

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За заявою виробника, знімок на камеру "космічного" смартфона був зроблений в автоматичному режимі без безпосередньої участі людини.

На опублікованій фотографії зображений видимий навіть з поверхні Землі схід Сонця – попри значні засвіти в лівій частині кадру, апарат впорався з обробкою зображення.

Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото - фото 386832

Інші фото, зроблені Xiaomi Mi10 Pro з космосу:

Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото - фото 386834

Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото - фото 386835

Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото - фото 386836

Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото - фото 386837

Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото - фото 386838

Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото - фото 386839

Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото - фото 386840

Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото - фото 386841

Xiaomi Mi10 Pro зняв Землю і Сонце з космосу: промовисті фото - фото 386842

Раніше Mi10 Pro набрав рекордні 124 бали у рейтингу порталу DxOMark. До складу модуля новинки входять сенсори з роздільною здатністю 108, 8, 12 і 20 мегапікселів, два з яких оснащені телеоб'єктивами з різною фокусною відстанню. Апарат з 6,67-дюймовим дисплеєм побудований на базі мобільної платформи Snapdragon 865 і отримав акумулятор місткістю 4500 мАг.

Ціна смартфона стартує з позначки $ 716 (на ринку Китаю) – втім, це не завадило йому встановити рекорд за швидкістю продажів: вся перша партія нових флагманів розійшлася менш ніж за одну хвилину.

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Джерело: MyDrivers
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