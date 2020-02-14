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Камера Samsung Galaxy S20 не поступається по деталізації S20 Ultra

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Камери на Samsung Galaxy S20 теж потішать крутим зумом - фото 1
Камери на Samsung Galaxy S20 теж потішать крутим зумом

На цьому тижні Samsung представила кілька нових смартфонів. Топовою моделлю стала Galaxy S20 Ultra, яка відрізняється від Galaxy S20 і Galaxy S20 + у першу чергу просунутішою камерою зі 100-кратним "космічним" зумом. Втім, молодші моделі також не варто скидати з рахунків. Дивіться приклади фото.

Авторитетний інсайдер Ice universe опублікував фотографію, зняту на 64-мегапіксельну камеру Galaxy S20.

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За його словами, деталізація знімка порівняна з тим, що видає 108-мегапіксельний сенсор у Galaxy S20 Ultra. Він пояснює це тим фактом, що у Galaxy S20 і S20 + використовується перший датчик з чесними 64 мегапікселями, які не можуть об'єднуватися по 4 або 9 в один великий.

Цікаво, що фото зробили з головного офісу Samsung у Києві:

Камера Samsung Galaxy S20 не поступається по деталізації S20 Ultra - фото 386100
Камера Samsung Galaxy S20 не поступається по деталізації S20 Ultra - фото 386098
Камера Samsung Galaxy S20 не поступається по деталізації S20 Ultra - фото 386099

Ice universe також розповів, що Galaxy S20 Ultra з акумулятором на 5000 мАг заряджається від адаптера потужністю 45 Вт до 100% за 58 хвилин, що швидше, ніж у Galaxy Note10 +.

Камера Samsung Galaxy S20 не поступається по деталізації S20 Ultra - фото 386103

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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