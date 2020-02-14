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Xiaomi розпродала першу партію флагманів Mi10 за 60 секунд

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За 60 секунд Xiaomi заробила майже 30 млн доларів на Mi10 - фото 1
За 60 секунд Xiaomi заробила майже 30 млн доларів на Mi10

14 лютого, на День Закоханих, у Китаї стартував продаж нового флагманського смартфона Xiaomi Mi10, представленого під час фірмової презентації виробника. Попри порівняно високу ціну, вся стартова партія новинок знайшла нових власників з рекордною швидкістю.

Компанія спочатку орієнтувалася на "серйозних" покупців, готових залишити депозит у сумі $ 14 доларів при оформленні замовлення на Xiaomi Mi10.

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Проте за першу ж хвилину після старту продажів всю партію гаджетів (орієнтовно близько 50 тисяч пристроїв) повністю розпродали. Загальна сума доходу за ці 60 секунд Xiaomi склала близько $ 28,6 мільйона.

Раніше в інтерв'ю глава Xiaomi Лей Цзюнь повідомляв, що компанія має у своєму розпорядженні необхідні виробничі потужності для покриття попиту на новинки, попри епідемію коронавірусу.

Xiaomi розпродала першу партію флагманів Mi10 за 60 секунд - фото 386004

Епідемія може впливати на життя, але вона не здатна завдати нам поразки, – заявив топ-менеджер журналістам.

За даними Xiaomi, нова партія флагманських Mi10 надійде у продаж вже 18 лютого одночасно з роздрібним дебютом Pro-версії смартфона. Вартість базової і "зарядженої" модифікацій починається з $ 573 і $ 716 відповідно.

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Джерело: My Drivers
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