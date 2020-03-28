Xiaomi Mi Note 10 отримає "полегшену" версію

Xiaomi готує до випуску ще один смартфон з приставкою Lite

Разом з презентацією міжнародної версії флагманського Mi10 відбулася прем'єра його Lite-версії. Згідно з новими чутками, Xiaomi має намір випустити "полегшений" варіант ще одного смартфона – Mi Note 10. інсайдерам уже вдалося дізнатися деякі характеристики майбутнього пристрою.

Інформатори повідомляють, що Mi Note 10 Lite може отримати дисплей діагоналлю 6,47 дюйма.

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Також на його борту стоятиме восьмиядерний процесор Snapdragon 730G і акумулятор місткістю 5260 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 30 Вт.

Скоро може з'явитися Xiaomi Mi Note 10 Lite

Як і у звичайному Mi Note 10, у смартфон встановлять п'ять камер, але вони будуть трохи відрізнятися: головна на 64 Мп, дві по 8 Мп, одна на 5 Мп і ще одна на 2 Мп. Нагадаємо, що Mi Note 10 оснащується модулем на рекордні 108 Мп. З коробки смартфон працюватиме на Android 10.

Xiaomi M2002F4LG (Mi Note 10 Lite?) specs via @FCC-

Snapdragon 730G

6.47" display

64MP + 8MP + 8MP + 5MP + 2MP (Yes 5 cameras!)

5,260mAh with 30W

Android 10 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 27, 2020

Про терміни виходу і ціну Mi Note 10 Lite нічого не відомо.

Нагадаємо, що Xiaomi Mi10 отримав корпус зі скла та металу. Фронтальну камеру розмістили у невеликому отворі в кутку дисплея. Об'єктив "фронталки" став значно меншим у порівнянні з попередніми моделями – всього 2 мм. Сканер відбитків пальців теж вбудували безпосередньо в екран. У корпусі смартфона розмістили два динаміки – зверху і знизу для ефекту стерео.

Екран за сучасними мірками стандартний – 6,7 дюйма, AMOLED-матриця, Full HD + і частота оновлення 90 Гц. Він може здивувати лише піковою яскравістю 1120 ніт, але такий рівень доступний тільки у режимі автоматичного налаштування.

Головною "фішкою" Xiaomi Mi10 стали камери, їх зразу чотири: основна на 108 Мп з оптичною стабілізацією і ширококутна на 13 Мп. Також є два додаткових модулі по 2 Мп для макро і програмного розмиття фону.

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