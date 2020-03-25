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Блогер розкрив неанонсовану особливість Redmi K30 Pro
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Практично відразу після анонсу Redmi K30 Pro, який став найдоступнішим гаджетом на Snapdragon 865, новинка потрапила до рук блогерів. Один із них показав неанонсовану особливість пристрою.
На YouTube вже з'явилися перші огляди Redmi K30 Pro, що дозволяють детально оцінити його зовнішній вигляд, комплектацію та важливу відмінність молодшої конфігурації пристрою від моделей з великим об'ємом пам'яті, що не зазначену під час презентації.
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Хоча вендор і акцентував увагу на типі накопичувача, з'ясувалося, що у бюджетному виконанні (6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті) апарат отримав вбудовану пам'ять стандарту UFS 3.0, а не 3.1, як у інших гаджетів лінійки. Ймовірно, виробник пішов на такий крок для зниження собівартості новинки. Інші характеристики моделі ідентичні. У комплект входить зарядний пристрій потужністю 33 Вт і чорний пластиковий чохол.
Завдяки висувному механізму селфі-модуля і тонким рамкам дисплей займає практично всю площу лицьовій панелі смартфона. Блогер зазначив, що завдяки високій частоті реакції сенсора він дуже швидко і точно реагує належним чином незалежно від модифікації гаджета. На його думку, 60-герцовий екран забезпечить хорошу автономність на одному заряді акумулятора місткістю 4700 мАг.
Відмінністю Zoom-версії Redmi K30 Pro від базової модифікації стала не тільки функція триразового оптичного і 30-кратного цифрового зуму. Просунутіша модель також отримала матову задню кришку, натомість у "звичайного" апарату вона глянцева.
Нагадаємо, вартість новинок стартує з позначки $ 423 за модель K30 Pro 6/128 ГБ, а от смартфон з приставкою Zoom Edition обійдеться у суму від $ 536.
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