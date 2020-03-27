Майже iPhone 11 Pro: відомі європейські ціни Xiaomi Mi10

Xiaomi поступово підвищує ціну на свої флагмани, щоб перейти з класу доступних смартфонів у преміальний сегмент. Компанія представила новий смартфон Mi 10 на європейському ринку, значить, скоро він з'явиться і в Україні. Зазвичай це відбувається протягом одного-двох тижнів.

У компанії Xiaomi плавно готували до того, що флагманські смартфони компанії більше не будуть доступними. Тепер же стало відомо, скільки коштуватимуть Xiaomi Mi10 та Mi10 Pro на ринку Європи.

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Ціна на лінійку Xiaomi Mi10 стартують з 799 євро за модель 8/128 ГБ. Старша модель Mi 10 Pro (8/256 ГБ) з крутішою камерою коштує ще дорожче – 999 євро.

Нагадаємо, що Xiaomi Mi10 отримав корпус зі скла та металу. Фронтальну камеру розмістили у невеликому отворі в кутку дисплея. Об'єктив "фронталки" став значно меншим у порівнянні з попередніми моделями – всього 2 мм. Сканер відбитків пальців теж вбудували безпосередньо в екран. У корпусі смартфона розмістили два динаміки – зверху і знизу для ефекту стерео.

Екран за сучасними мірками стандартний – 6,7 дюйма, AMOLED-матриця, Full HD + і частота оновлення 90 Гц. Він може здивувати лише піковою яскравістю 1120 ніт, але такий рівень доступний тільки у режимі автоматичного налаштування.

Xiaomi Mi10 коштує від 799 євро на ринку Європи

Головною "фішкою" Xiaomi Mi10 стали камери, їх зразу чотири: основна на 108 Мп з оптичною стабілізацією і ширококутна на 13 Мп. Також є два додаткових модулі по 2 Мп для макро і програмного розмиття фону.

У Xiaomi Mi10 Pro стоїть просунутіший набір камер:

основна з роздільною здатністю 108 Мп, світлосилою f / 1,7 і оптичною стабілізацією;

ультраширококутний 13 Мп, f / 2,4;

макрокамера 2 Мп, f / 2,4;

сенсор глибини 2 Мп, f / 2,4.

За іншим характеристикам це справжній флагман. Xiaomi Mi10 отримав процесор Snapdragon 865, найпотужніший на ринку. Ще йому дісталося 8 ГБ оперативної пам'яті у базовій комплектації – це новий стандарт LPDDR5. А постійної пам'яті стоїть від 128 ГБ, вона теж швидка, UFS 3.0.

Окрему увагу Xiaomi Mi10 приділили акумулятору. У ньому стоїть батарейка на 4780 мАг – при таких характеристиках її повинно вистачити на цілий день в активному режимі використання. Додали підтримку швидкої зарядки потужністю до 30 Вт – дротову і безпровідну. Обіцяють, що він за пів години зарядиться до 65%. У Xiaomi Mi10 Pro стоїть акумулятор на 4500 мАг, але швидка зарядка працює на потужності 50 Вт.

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