У мережу злили технічні характеристики OnePlus 8 та OnePlus 8 Pro

До анонсу нових смартфонів компанії OnePlus залишилося не так уже й багато часу. Тому не дивно, що у мережі з'являються технічні характеристики та рендери пристроїв. Індійський інсайдер Ішан Агарвал поділився докладними специфікаціями майбутніх новинок OnePlus 8 і OnePlus 8 Pro.

Дива, звичайно ж, не станеться. Гаджети ззовні нагадуватимуть пристрої попереднього покоління, але всередині отримають топове залізо. Чим іще вразять OnePlus 8 та OnePlus 8 Pro – читайте далі.

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Як і передбачалося раніше, старша модель OnePlus 8 Pro матиме 6.78-дюймовий QHD + AMOLED-дисплей з частотою оновлення картинки 120 Гц. Природно, під капотом встановлять флагманський чипсет Qualcomm Snapdragon 865 у парі з 5G-модемом і 8/12 ГБ оперативної пам'яті. Варіантів вбудованого накопичувача буде два: 128 ГБ або 256 ГБ.

У смартфоні ще буде основна квадрокамера на 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, фронтальна на 16 Мп, а також акумулятор на 4510 мАг зі швидкою (30 Вт), бездротова (30 Вт) і реверсивна зарядка (3 Вт). Новинка також зможе похвалитися захистом від води IP67. Вийде апарат у трьох кольорах.

"Звичайний" OnePlus 8 відрізнятиметься FHD + дисплеєм на 6.55 дюймів з частотою 90 Гц, потрійною основною камерою на 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп і батареєю на 4300 мАг тільки зі швидкою дротовою зарядкою на 30 Вт. Захисту від води з IP-рейтингом у OnePlus 8 очікувати не слід.

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