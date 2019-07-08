Xiaomi Mi Max 3 рекордно впав у ціні

Китайська компанія Xiaomi більше не буде випускати фаблет в рамках серії Mi Max. Але у всіх, кому потрібен великий дисплей, все ще є можливість придбати пристрій третього покоління під назвою Xiaomi Mi Max 3.

Модель подешевшала до мінімального рівня.

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Якщо фаблет в Китаї з заводу коштував 245 доларів, то тепер його вартість впала до позначки в 175 доларів. На торговому майданчику JD.com стільки доведеться віддати за модифікації з 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ постійної пам'яті.

Нагадаємо, що Xiaomi Mi Max 3 має дисплей діагоналлю 6,9 дюйма з роздільною здатністю Full HD +, подвійну основну камеру з сенсорами на 5 і 12 Мп, 8-мегапіксельну фронталку, а також акумулятор на 5500 мАг.

Днями Xiaomi також представила новий цікавий продукт – стерилізатор столових приладів Xiaomi UV Sterilizer. Гаджет вже традиційно представили на фірмовій краудфандинговій платформі Youpin для спільного збору коштів.

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