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Xiaomi відкликає понад 10 тисяч електричних самокатів: у чому причина

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У Xiaomi Mi Electric Scooter (M365) виявили проблеми з кріпленням - фото 1
У Xiaomi Mi Electric Scooter (M365) виявили проблеми з кріпленням

Компанія Xiaomi повідомила про початок кампанії відкликання 10 тисяч одиниць електричних самокатів Mi Electric Scooter (M365). Як з'ясувалося, у конструкції є слабкий вузол, який може привести до відриву вертикальної частини від основного корпусу при використанні.

В офіційній заяві Xiaomi йдеться, що самокати, які підпадають під дію кампанії, були виготовлені у період з 27 жовтня 2018 року по 5 грудня 2018 року.

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У цілому мова йде про 10 257 одиниць, з яких близько 70% були продані у Великобританії. Однак не виключено, що деякі самокати були привезені до України.

Серійні номери самокатів розміщені між 21074/00000316 – 21074/00015107 і 16133/00541209 – 16133/00544518. Власники можуть самостійно перевірити серійний номер, який вказаний на лівій частині корпусу.

Xiaomi відкликає понад 10 тисяч самокатів по всьому світу - фото 339357
Xiaomi відкликає понад 10 тисяч самокатів по всьому світу

У разі необхідності проведення ремонту, який буде безкоштовним, ви отримаєте інструкції електронною поштою. В офіційній заяві Xiaomi перепросила перед тими, хто зіткнувся з цією проблемою.

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Джерело: IXBT
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