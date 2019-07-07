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Xiaomi випустила унікальний гаджет для кухні

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Новинку оцінили в 14 доларів - фото 1
Новинку оцінили в 14 доларів / GizChina.it

Компанія Xiaomi представила новий цікавий продукт – стерилізатор столових приладів Xiaomi UV Sterilizer.

Гаджет вже традиційно представили на фірмовій краудфандинговій платформі Youpin для спільного збору коштів.

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Пристрій можна повісити на стіну і закріпити за допомогою двостороннього скотчу. Цей пристрій покликаний стерилізувати в першу чергу палички для їжі, але його також можна використовувати для очищення іншого кухонного начиння. Наприклад, ложок, виделок або ножів.

Всередині встановлено спеціальний ультрафіолетовий випромінювач, який і виконує стерилізацію. Як запевняє виробник, ефективність очищення становить 97%. Новинку оцінили в 14 доларів (360 гривень). Перші поставки мають розпочатися 14 серпня.

Xiaomi UV Sterilizer - фото 339071

Xiaomi UV Sterilizer - фото 339072

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Джерело: gizmochina
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