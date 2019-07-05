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У мережу виклали перше фото, зняте на Xiaomi Mi Mix 4

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Xiaomi Mi Mix 4 уже проходить тестування - фото 1
Xiaomi Mi Mix 4 уже проходить тестування

Компанія Xiaomi на повну тестує новий топовий смартфон Mi Mix 4. Гаджетами наразі користуються співробітники, які і поділилися світлиною, знятою за допомогою новинки.

Віце-президент Xiaomi і глава бренду Redmi Лу Вейбінг (Lu Weibing) опублікував фотографію з дивним водяним знаком. Джерело припускає, що це перша фотографія, зроблена на камеру смартфона Xiaomi Mi Mix 4. До слова, на фото видно, що пристрій отримав потрійний модуль основної камери.

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Навряд чи віце-президент Xiaomi викладав би фотографію, яке було б зроблене на смартфон Meizu. Що стосується Meitu, то джерела стверджують, що на цих смартфонах водяні знаки виглядають інакше. Те ж саме стосується і нового смартфона Xiaomi CC9 Meitu Custom Version, який сьогодні надійшов у продаж.

Фото, зроблене на Xiaomi Mi Mix 4 - фото 338724
Фото, зроблене на Xiaomi Mi Mix 4

Інсайдер стверджує, що тестові зразки Xiaomi Mi Mix 4 вже перебувають у руках співробітників Xiaomi, які тестують новий смартфон.

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Джерело: Twitter
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