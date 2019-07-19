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Xiaomi Mi A3 легко розбирати та ремонтувати: відео компанії

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Xiaomi Mi A3 легко розбирається - фото 1
Xiaomi Mi A3 легко розбирається

Компанія Xiaomi опублікувала відео, в якому демонструє розбирання нового смартфона Mi A3 на "голому" Android. Побачене потішить не тільки рядових користувачів, але і представників сервісних центрів.

Розбирання нового смартфона Mi A3 починається з вилучення здвоєного лотка SIM-карти та відділення тильної кришки, яка утримується на засувках.

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Над акумулятором встановлені два шлейфи, основна плата закрита захисним кожухом. У смартфоні практично немає клею. Єдиний приклеєний елемент пристрою – акумулятор на 4030 мАг. Всі компоненти легко витягуються без особливих зусиль, що говорить про відмінну ремонтопридатність смартфона.

У Xiaomi Mi A3 використовується мінімум клею - фото 342080
У Xiaomi Mi A3 використовується мінімум клею

Mi A3 включений у програму Android One і поставляється з операційною системою Google без фірмової оболонки MIUI і будь-яких додаткових надбудов. Вартість Xiaomi Mi A3 становить € 249 і € 279 за версію з 64 ГБ і 128 ГБ вбудованої пам'яті відповідно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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