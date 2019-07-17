Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Представлено Xiaomi Mi A3 – король автономності на "голому" Android

  • 66
Технічні характеристики Xiaomi Mi A3 на "голому" Android - фото 1
Технічні характеристики Xiaomi Mi A3 на "голому" Android

Компанія Xiaomi офіційно представила в Іспанії новий смартфон Mi A3. Він розроблений у рамках програми Android One і поставляється з чистою версією Android без будь-яких надбудов від виробника.

Іншими особливостями Xiaomi Mi A3 стали компактні розміри, вбудований в екран сканер відбитків пальців, потрійна основна камера на 48 Мп і пристойний акумулятор, на що чекали фанати компанії протягом кількох років.

І ще: Продано 15 мільйонів смартфонів: Xiaomi знизила ціни на Redmi Note 7

Xiaomi Mi A3 був створений на базі недавно представленого Xiaomi CC9e. Смартфон оснащений 6,088-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1520x720 пікселів. В екран вбудований сканер відбитків пальців. "Серцем" новинки став восьмиядерний процесор Snapdragon 665. Цей чипсет вже встигли протестувати у бенчмарках. Об'єм оперативної пам'яті складає всього 4 ГБ, а для зберігання даних є 64 або 128 ГБ. В описі пристрою не згадується наявність NFC, а це означає, що, швидше за все, про безконтактну оплату можна забути.

Xiaomi Mi A3 – копія Xiaomi Mi CC9e - фото 341608
Xiaomi Mi A3 – копія Xiaomi Mi CC9e

Камери в Mi A3 ідентичні з такими, які використовуються у CC9e. Задня представлена ​​трьома модулями з основним на 48 Мп, ширококутним з роздільною здатністю 8 Мп і додатковим датчиком глибини на 2 Мп. Фронтальна камера, поміщена в невеликий краплеподібний виріз, та має роздільну здатність 32 Мп.

Технічні характеристики Xiaomi Mi A3:

  • Дисплей: 6,088 ", Samsung AMOLED, HD+ (1520x720), скло Gorilla Glass 5
  • Чипсет: Snapdragon 665, 11-нм, 8 ядер, 2,0 ГГц графіка Adreno
  • Оперативна пам'ять: 4 ГБ
  • Накопичувач: 64/128 ГБ
  • Основна камера: потрійна, 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.79) + 8 Мп (ширококутний об'єктив, 118 °) + 2 Мп (датчик глибини)
  • Фронтальна камера: 32 Мп, f / 2.0
  • Акумулятор: 4030 мАг, підтримка швидкої зарядки потужністю 18 Вт
  • Зв'язок: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), 4G LTE, ІЧ-порт, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС
  • Аудіо: 3,5-мм роз'єм
  • Безпека: сканер відбитків пальців в екрані
Смартфон вразить своєю автономністю - фото 341607
Смартфон вразить своєю автономністю

Xiaomi Mi A3 буде коштувати € 249 за версію з накопичувачем об'ємом 64 ГБ, а модифікація на 128 ГБ обійдеться у € 279.

Читайте також: ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 2179
Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp
  • 16 липня, 14:30
  • 2954
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1615399
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони