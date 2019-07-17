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Представлено Xiaomi Mi A3 – король автономності на "голому" Android
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Компанія Xiaomi офіційно представила в Іспанії новий смартфон Mi A3. Він розроблений у рамках програми Android One і поставляється з чистою версією Android без будь-яких надбудов від виробника.
Іншими особливостями Xiaomi Mi A3 стали компактні розміри, вбудований в екран сканер відбитків пальців, потрійна основна камера на 48 Мп і пристойний акумулятор, на що чекали фанати компанії протягом кількох років.
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Xiaomi Mi A3 був створений на базі недавно представленого Xiaomi CC9e. Смартфон оснащений 6,088-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1520x720 пікселів. В екран вбудований сканер відбитків пальців. "Серцем" новинки став восьмиядерний процесор Snapdragon 665. Цей чипсет вже встигли протестувати у бенчмарках. Об'єм оперативної пам'яті складає всього 4 ГБ, а для зберігання даних є 64 або 128 ГБ. В описі пристрою не згадується наявність NFC, а це означає, що, швидше за все, про безконтактну оплату можна забути.
Камери в Mi A3 ідентичні з такими, які використовуються у CC9e. Задня представлена трьома модулями з основним на 48 Мп, ширококутним з роздільною здатністю 8 Мп і додатковим датчиком глибини на 2 Мп. Фронтальна камера, поміщена в невеликий краплеподібний виріз, та має роздільну здатність 32 Мп.
Технічні характеристики Xiaomi Mi A3:
- Дисплей: 6,088 ", Samsung AMOLED, HD+ (1520x720), скло Gorilla Glass 5
- Чипсет: Snapdragon 665, 11-нм, 8 ядер, 2,0 ГГц графіка Adreno
- Оперативна пам'ять: 4 ГБ
- Накопичувач: 64/128 ГБ
- Основна камера: потрійна, 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.79) + 8 Мп (ширококутний об'єктив, 118 °) + 2 Мп (датчик глибини)
- Фронтальна камера: 32 Мп, f / 2.0
- Акумулятор: 4030 мАг, підтримка швидкої зарядки потужністю 18 Вт
- Зв'язок: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), 4G LTE, ІЧ-порт, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС
- Аудіо: 3,5-мм роз'єм
- Безпека: сканер відбитків пальців в екрані
Xiaomi Mi A3 буде коштувати € 249 за версію з накопичувачем об'ємом 64 ГБ, а модифікація на 128 ГБ обійдеться у € 279.
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