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Xiaomi анонсувала смартфон на Snapdragon 855 Plus
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Слідом за ASUS про плани випуску смартфона з флагманським процесором Snapdragon 855 Plus оголосила і компанія Xiaomi. Китайський виробник має намір випробувати новий чипсет в рамках геймерської лінійки Black Shark. Відповідно до опублікованого тизера, презентація пристрою відбудеться зовсім скоро.
У кінці місяця, 30 липня, Xiaomi представить поліпшену версію Black Shark 2. Подробиць про пристрій поки мінімум. Виробник лише оголосив, що в ньому буде встановлений новий процесор Snapdragon 855 Plus від Qualcomm.
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Нагадаємо, що від звичайного Snapdragon 855 чипсет відрізняється збільшеною частотою та збільшеною на 15% потужністю графічної підсистеми Adreno 640.
Відзначимо, що торік Xiaomi також випустила покращений варіант оригінального Black Shark, який отримав назву Black Shark Helo. Це був перший у світі смартфон з 10 ГБ оперативної пам'яті. Крім цього, він отримав збільшений екран, стереодинаміки, ефективнішу систему охолодження, а також перероблений дизайн.
Чого чекати від Black Shark 2 Pro – поки не ясно. Не виключено, що виробник лише встановить новий процесор і, можливо, збільшить обсяг пам'яті.
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