Xiaomi і Samsung поглузували над компанією Apple опісля презентації iPhone 12

Ми знаємо, що дістали вас уже тими новинами про нові iPhone, але ніде правди діти – це ті смартфони, про які говорять цілий рік. Якщо пам'ятаєте, то з виходом iPhone X інші бренди кепкували над "монобровою". Тепер же у них є ще одна нагода поглузувати зі свого головного конкурента на ринку.

Компанія Apple 13 жовтня представила нові смартфони iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max. За презентацією спостерігали й конкуренти, які з задоволення кепкували над "яблучною" продукцією.

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Xiaomi опублікувала у соцмережах пост з написом: "Не хвилюйтеся, ми не прибрали нічого з коробки # Mi10TPro". Далі йде короткий ролик з демонстрацією адаптера живлення в коробці смартфона. Нагадаємо, що в Україні презентація цього смартфона відбудеться 20 жовтня. Тоді ми й дізнаємося офіційну ціну гаджета.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

Звичайно, це відсилання до iPhone, які більше не комплектуються навушниками й блоками живлення. Тепер у коробці тільки сам гаджет і кабель до нього. За словами Apple, таким чином вона дбає про екологію, проте багатьом користувачам це не сподобалося. До речі, уріжуть комплектацію навіть старим iPhone, які вже давно продаються.

Головне, щоб після цього жарту Xiaomi і сама не відмовилася від адаптерів. Адже це вже традиція: спочатку конкуренти сміються над нововведеннями Apple, а потім вводять їх самі. Наприклад, так було з "монобровою" і відмовою від 3,5 мм роз'єму для навушників.

А ось Samsung вирішила зупинитися на 5G, опублікувавши пост: "Деякі люди зараз просто вітаються зі швидкістю, ми ж давно дружимо з нею. Отримайте свій пристрій Galaxy 5G прямо зараз".

Some people are just saying hi to speed now, we've been friends for a while. Get your Galaxy 5G device now. https://t.co/yNxIoxGt4h pic.twitter.com/bC1YOLe4gc — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) October 13, 2020

Дійсно, багато виробників уже давно почали випускати 5G-пристрої, а Apple приєдналася до них лише зараз. З іншого боку, в багатьох країнах (і у нас зокрема) мереж п'ятого покоління ще немає, тож чи потрібно переплачувати за фішку, якою ви не користуватиметеся, – невідомо.

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