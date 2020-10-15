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Відомо, в якій країні iPhone 12 коштуватиме найдорожче

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Новий iPhone 12 дорого коштуватиме французам і німцям - фото 1
Новий iPhone 12 дорого коштуватиме французам і німцям

Незабаром після анонсу лінійки iPhone 12 представництва Apple оголосило вартість нових смартфонів в офіційних магазинах різних регіонів. Як виявилося, найбільше на покупці заощадять жителі США, а от користувачам з інших країн доведеться розлучитися з суттєвішою сумою.

Згідно зі статистикою, iPhone 12 зі 128 ГБ вбудованої пам'яті у США з урахуванням податків обійдеться покупцям у $ 943.

Це цікаво: iPhone 12 показали "вживу" в ефірі американського телешоу: відео

За iPhone 12 Pro з ідентичним об'ємом накопичувача американцям доведеться викласти $ 1071 – на сьогодні це найдоступніша цінова пропозиція по всьому світу.

Найменше пощастило мешканцям Індії. За iPhone 12 зі 128 ГБ пам'яті їм доведеться заплатити $ 1158. Модель iPhone 12 Pro місцеве представництво вендора оцінило у $ 1636 – на $ 565 дорожче, ніж у США.

Другий рядок антирейтингу посідає Франція, де обидві моделі обійдуться у $ 1126 і $ 1361 відповідно. Третя позиція за Німеччиною. В цій країні смартфони коштуватимуть 1085 і 1314 доларів США відповідно.

Відомо, в якій країні iPhone 12 коштуватиме найдорожче - фото 430431

Нагадаємо, що український продавець iPhone назвав приблизну ціну на нові iPhone. Нашим землякам теж доведеться чимало викласти, аби придбати омріяний смартфон Apple.

Читайте також: Apple зняла з виробництва два iPhone: які моделі стали застарілими

Джерело: My Smart Price
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