Відомо, в якій країні iPhone 12 коштуватиме найдорожче

Незабаром після анонсу лінійки iPhone 12 представництва Apple оголосило вартість нових смартфонів в офіційних магазинах різних регіонів. Як виявилося, найбільше на покупці заощадять жителі США, а от користувачам з інших країн доведеться розлучитися з суттєвішою сумою.

Згідно зі статистикою, iPhone 12 зі 128 ГБ вбудованої пам'яті у США з урахуванням податків обійдеться покупцям у $ 943.

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За iPhone 12 Pro з ідентичним об'ємом накопичувача американцям доведеться викласти $ 1071 – на сьогодні це найдоступніша цінова пропозиція по всьому світу.

Найменше пощастило мешканцям Індії. За iPhone 12 зі 128 ГБ пам'яті їм доведеться заплатити $ 1158. Модель iPhone 12 Pro місцеве представництво вендора оцінило у $ 1636 – на $ 565 дорожче, ніж у США.

Другий рядок антирейтингу посідає Франція, де обидві моделі обійдуться у $ 1126 і $ 1361 відповідно. Третя позиція за Німеччиною. В цій країні смартфони коштуватимуть 1085 і 1314 доларів США відповідно.

Нагадаємо, що український продавець iPhone назвав приблизну ціну на нові iPhone. Нашим землякам теж доведеться чимало викласти, аби придбати омріяний смартфон Apple.

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