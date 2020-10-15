iPhone 12 показали "вживу" в ефірі американського телешоу: відео

Попри розмах своєї щорічної презентації, представники Apple обмежилися лише демонстрацією рендерів нових iPhone під час минулого заходу. Виправити ситуацію взялася ведуча популярного у США шоу Good Morning America Беккі Ворлі.

Вона показала, як виглядають iPhone зразка 2020 року "вживу", а також продемонструвала роботу магнітів на тильній стороні апарату.

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"Засвітивши" iPhone 12 перед телекамерами, Ворлі зазначила, що магніт під задньою кришкою гаджета дійсно дозволяє легко під'єднати сумісні аксесуари.

Ведуча також показала глядачам дизайн пристрою, що отримав плоскі грані по периметру корпусу, і згадала спеціальне покриття Ceramic Shield, міцність якого, за її словами, їй не терпиться перевірити у краш-тесті.

Журналістка також розповіла про підтримку новинкою мереж п'ятого покоління і теоретичної швидкості завантаження в 4 Гбіт/с при "ідеальних" умовах. Крім того, вона поставила питання віце-президенту Apple з маркетингу Кайані Дрейнс про відсутність у комплекті зарядного блоку живлення. Представник Apple відзначила, що все, що потрібно для зарядки iPhone 12, у користувача напевно вже є, а мета компанії – подбати про довкілля.

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