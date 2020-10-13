Представлено iPhone 12: технічні характеристики, огляд і ціни смартфонів Apple

13 жовтня під час онлайн-презентації компанія Apple представила лінійку фірмових смартфонів iPhone. Нам показали відразу чотири смартфони. Розповідаємо про технічні характеристики, особливості та ціни "яблучних" новинок.

Компанія Apple 13 жовтня представила лінійку нових iPhone 12. Дізнайтеся, чи зуміли нас вразити та чим особливі гаджети з Купертіно.

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Відзначимо відразу, що всі нові iPhone 12 підтримують 5G. Тож тепер зрозуміло, що мали на увазі в компанії під лозунгом "Привіт, швидкість". Зазначимо, що раніше опитування показало, що половина власників iPhone вважають, що їхні смартфони уже підтримують 5G. Стосовно користувачів в Україні, то для нас поява мережі п'ятого покоління в iPhone не має ніякого значення. Єдине, що засмучує, – ми за цю фішку переплачуватимемо.

iPhone 12

Компанія Apple вирішила повернутися до витоків. Новинка отримає плоскі грані, які так полюбилися нам з iPhone 4, 4S, 5, 5S та SE. Перед нами звичний сендвіч зі скла та металу. А по периметру рамки розташовані нові антени, аби отримати покращений зв'язок у мережах 5G.

Рамки дисплею акуратніші. iPhone 12 на 11% тонший за торішню версію. Тішить, що нарешті всі iPhone отримають OLED-екран. Екран Full HD. Ми нарешті дожили до цього моменту. Ceramic Shield, виготовлене у партнерстві з Corning, – нове захисне скло на iPhone. Воно у 4 рази міцніше при падінні, якщо порівнювати з iPhone 11.

В iPhone 12 основна камера з роздільною здатністю 12 мегапікселів f / 1.6 – найбільша діафрагма серед всіх iPhone – і надширококутна камера на 12 мегапікселів. Apple заявляє, що продуктивність при слабкому освітленні покращилася, і компанія продовжила свої досягнення в області обчислювальної фотографії, щоб максимізувати деталізацію та динамічний діапазон. Фронтальна камера iPhone 12 також отримує нічний режим.

Apple також прагнула поліпшити бездротову зарядку на iPhone 12, яка містить систему "MagSafe" з вбудованими магнітами, щоб гарантувати правильне відповідність iPhone з підтримуваними аксесуарами MagSafe. Чохли, зарядні пристрої й інші аксесуари прикріплюються до iPhone 12 за допомогою магніту. Apple представляє подвійний бездротовий зарядний пристрій для iPhone і Apple Watch, в якому використовується нова технологія MagSafe.

Ціна на iPhone 12 стартує з позначки у 799 доларів за базову версію.

iPhone 12 mini

Це перший випадок, коли Apple використовує приставку "mini" у своїй лінійці iPhone, після того, як раніше використовувала його на iPod mini, iPad mini та Mac mini. Новий iPhone 12 mini має 5,4-дюймовий екран, що означає, що Apple встановила більший дисплей, ніж у 4,7-дюймовому iPhone SE 2020. І при цьому iPhone 12 mini менший по габаритах. Гаджет має той же набір камер, що і звичайний iPhone 12. Також підтримує зарядку MagSafe та захист від води та пилу по стандарту IP68.

Смартфон коштуватиме від 699 доларів за базову версію.

iPhone 12 Pro та 12 Pro Max

І 6,1-дюймовий iPhone 12 Pro, і 6,7-дюймовий iPhone 12 Pro Max перевищують 5,8-дюймовий iPhone 11 Pro та 6,5-дюймовий iPhone 11 Pro Max минулого року. 6,7-дюймовий iPhone 12 Pro Max, зокрема, примітний тим, що він став найбільшим телефоном Apple на сьогодні. Моделі Pro мають дизайн з нержавіючої сталі (замість алюмінію на iPhone 12), чотири кольори: сірий, нержавіюча сталь, золото та новий синій.

Нові моделі iPhone 12 Pro матимуть чип Apple A14 Bionic – уперше представлений на оновленому iPad Air минулого місяця, – про який віцепрезидент Грег Джосвяк раніше говорив, що він був "найпотужнішим чипом, коли-небудь виготовленим" Apple. Новий чип – перший в Apple та у світі, що використовує 5-нм процес (замість 7-нм, що застосовувався на торішньому A13 Bionic). Apple заявляє, що і новий 6-ядерний процесор, і чотириядерний графічний процесор є найшвидшими за всю історію, і продуктивність, яка, за твердженням компанії, на 50 відсотків швидша, ніж у будь-якому іншому телефоні.

Як і минулорічні моделі iPhone 11 Pro, Apple знову пропонує систему з трьома камерами як на iPhone 12 Pro, так і з 12-мегапіксельною ширококутною, телефото та надширокою лінзами.

iPhone 12 Pro Max також вдосконалює систему камер ще більше. Новий 12-мегапіксельний телефото з фокусною відстанню 65 мм, який може оптично збільшувати до 2,5 раза. Існує нова широка камера з діафрагмою f / 1.6 та нова система OIS (оптичної стабілізації). Широкий датчик також на 47 відсотків більший, що поєднується з нижчою діафрагмою для 87 відсотків кращої продуктивності в умовах низького освітлення.

Apple також показала нову функцію, яку вона називає "Apple ProRAW". Вона буде доступна на iPhone 12 Pro та 12 Pro Max пізніше цього року. Компанія заявляє, що запропонує наявні переваги обчислювальної фотографії, такі як Deep Fusion та Smart HDR, а також гнучкість фотографій RAW. Формат буде доступний для усіх чотирьох камер і дозволить користувачам налаштовувати такі речі, як різкість, кольорові підсвічування тощо, водночас користуючись перевагами наявних удосконалень Apple у сфері фотографії.

Стосовно цін iPhone 12 Pro та 12 Pro Max, то коштуватимуть вони від 999 доларів та 1099 доларів. Зазначимо, що нарешті iPhone 12 Pro поставлятиметься у базовій комплектації зі 128 ГБ вбудованої пам'яті.

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