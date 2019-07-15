Snapdragon 855 Plus: Qualcomm представила новий топовий процесор для смартфонів

Компанія Qualcomm без попередніх анонсів представила оновлену версію флагманської мобільної платформи Snapdragon 855. Новий чипсет з приставкою Plus розроблявся з акцентом на мобільний геймінг, технології штучного інтелекту та змішану реальність.

Snapdragon 855 Plus відрізняється від звичайного Snapdragon 855 зростанням продуктивності.

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Це було досягнуто завдяки таким змінам:

частота ядер центрального процесора Kryo 485 збільшена з 2,84 до 2,96 ГГц ;

; потужність графічного прискорювача Adreno 640 підвищена на 15%.

Чипсет може випускатися як з мультигігабітним LTE-модемом Snapdragon X24, так і з 5G-модемом Snapdragon X50. За запевненням Qualcomm, 5G-смартфони на базі Snapdragon 855 Plus зможуть працювати без зарядки цілий день.

Використання багатоядерного процесора Qualcomm AI Engine четвертого покоління, здатного виконувати понад 7 трильйонів операцій на секунду, підвищує якість ігрового процесу завдяки технологіям штучного інтелекту. Крім того, у Snapdragon 855 Plus реалізована розширена підтримка віртуальної і доповненої реальності.

Комерційні пристрої на базі Snapdragon 855 Plus з'являться у продажі в другій половині 2019 року. Імовірно, новий чипсет отримають Samsung Galaxy Note10, Google Pixel 4, OnePlus 7T і інші новинки, реліз яких очікується до кінця року.

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