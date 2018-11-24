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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018

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Перший прямий ефір Х-фактор 9 - фото 1
Перший прямий ефір Х-фактор 9

Перший прямий ефір проекту Х-фактор 9 відбувся 24 листопада. За результатами глядацького та суддівського голосування шоу покинули одразу два виконавці. Дізнайтеся, хто саме пішов!

На телеканалі СТБ завершився перший прямий ефір 9 сезону шоу Х-фактор. 13 найкращих вокалістів 2018 року вперше виступили на величезній сцені вокального проекту, однак у наступний раунд пройшли не всі.

Тут більше: Дивитися онлайн перший прямий ефір Х-фактор 9

За новими правилами, шоу мали покинути одразу двоє виконавців. Після оголошення результатів голосування у номінацію потрапили Оля Цепкало та Олександр Ілюха з команди 30+ під наставництвом Дмитра Шурова, а також Олександр Рябенко (категорія "Хлопці", тренер – Андрій Данилко).

Їм довелося виконати пісню за життя. Після запеклої боротьби судді вирішили, що проект назавжди покидають хлопці – Саша Ілюха і Саша Рябенко.

Натомість Ольга продовжить участь в Х-факторі 9.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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