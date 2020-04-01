WizzAir припинить польоти з України до 1 травня

Компанія WizzAir, яка є одним з найбільших лоукостерів Центральної та Східної Європи, оголосила про те, що у зв'язку з розширеними обмеженнями українського уряду не виконуватиме свої регулярні рейси до 1 травня 2020 року.

Відповідне повідомлення з'явилось на офіційному сайті авіакомпанії WizzAir.

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Рішення угорський авіаперевізник прийняв через те, що в Україні продовжилися обмеження на авіаперельоти, а також загальнонаціонального карантину до 24 квітня. Відтак, лоукостер не літатиме у квітні зі Львова, Києва, Харкова та Одеси, а також не починатиме виконання своїх регулярних рейсів із Запоріжжя.

Усі пасажири, котрі придбали квитки на квітневі рейси з або до України за допомогою офіційного сайту або мобільного додатка авіакомпанії, отримають повідомлення електронною поштою. На вибір буде доступно кілька варіантів відшкодування грошей:

1. кошти автоматично повернуться на рахунок клієнта у розмірі 120% від початкового тарифу, їх можна буде використати протягом 24 місяців для придбання продуктів та послуг Wizz Air;

2. можна буде повернути 100% коштів на картку, з якої здійснювалася покупка квитків, але ця процедура займе більше часу.

Для цього потрібно буде після отримання електронного листа зателефонувати на номер гарячої лінії WizzAir +380893202533, користуючись голосовими підказками зв'язатися з оператором.

Якщо ви купували квитки через туристичні агенції або за допомогою агрегаторів – вам потрібно буде зв'язатися з їхніми представниками, аби повернути кошти.

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