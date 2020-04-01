Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19

Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні станом на 1 квітня.

Станом на 10:00 середи 1 квітня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 669 осіб.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 120 нових випадків зараження коронавірусом та 3 178 повідомлення про підозру на COVID-19.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 669 Одужали 10 Померли 17

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:

Київ 134 Київська область 57 Чернівецька область 104 Івано-Франківська область 64 Тернопільська область 98 Рівненська область 15 Запорізька область 13 Одеська область 12 Волинська область 7 Львівська область 6 Дніпропетровська область 9 Житомирська область 5 Черкаська область 52 Херсонська область 1 Луганська область 3 Донецька область 6 Вінницька область 49 Закарпатська область 1 Кіровоградська область 6 Полтавська область 2 Сумська область 19 Харківська область 1 Чернігівська область 2 Хмельницька область 3

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Китаї та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ

Загальна статистика по світу станом на 1 квітня: Захворіли 860 181 Одужали 178 359 Померли 42 345

Телефонні гарячі лінії Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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