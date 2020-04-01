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Карантин Коронавірус

Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19

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коронавірус в Україні

Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні станом на 1 квітня.

Станом на 10:00 середи 1 квітня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 669 осіб.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі

За попередню добу було зафіксовано 120 нових випадків зараження коронавірусом та 3 178 повідомлення про підозру на COVID-19.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 669
Одужали 10
Померли 17

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19 - фото 395455

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:

Київ

 134

Київська область

 57

Чернівецька область

 104

Івано-Франківська область

 64

Тернопільська область

 98

Рівненська область

 15

Запорізька область

 13

Одеська область

 12

Волинська область

 7

Львівська область

 6

Дніпропетровська область

 9

Житомирська область

 5

Черкаська область

 52

Херсонська область

 1

Луганська область

 3

Донецька область

 6

Вінницька область

 49

Закарпатська область

 1

Кіровоградська область

 6

Полтавська область

 2

Сумська область

 19

Харківська область

 1

Чернігівська область

 2

Хмельницька область

 3

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Китаї та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ.
Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19 - фото 395450

Загальна статистика по світу станом на 1 квітня:

Захворіли 860 181
Одужали 178 359
Померли 42 345

Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19 - фото 393719

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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