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Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19
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Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні станом на 1 квітня.
Станом на 10:00 середи 1 квітня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 669 осіб.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 120 нових випадків зараження коронавірусом та 3 178 повідомлення про підозру на COVID-19.
Загальна статистика по Україні:
|Захворіли
|669
|Одужали
|10
|Померли
|17
Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.
Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:
|
Київ
|134
|
Київська область
|57
|
Чернівецька область
|104
|
Івано-Франківська область
|64
|
Тернопільська область
|98
|
Рівненська область
|15
|
Запорізька область
|13
|
Одеська область
|12
|
Волинська область
|7
|
Львівська область
|6
|
Дніпропетровська область
|9
|
Житомирська область
|5
|
Черкаська область
|52
|
Херсонська область
|1
|
Луганська область
|3
|
Донецька область
|6
|
Вінницька область
|49
|
Закарпатська область
|1
|
Кіровоградська область
|6
|
Полтавська область
|2
|
Сумська область
|19
|
Харківська область
|1
|
Чернігівська область
|2
|
Хмельницька область
|3
Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 1 квітня:
|Захворіли
|860 181
|Одужали
|178 359
|Померли
|42 345
Телефонні гарячі лінії
Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
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