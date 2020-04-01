Усі в масках: по всій Україні посилять карантин на Великодні свята

На всій території Україні можуть запровадити режим "усі в масках" та обмежити перебування людей на вулиці, щоб уникнути поширення коронавірусу під час Великодніх свят.

Про посилення карантину говорили на нараді під головуванням Володимира Зеленського, інформує прес-служба президента. Зокрема, йшлося про запровадження додаткових, більш жорстких заходів.

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Оскільки на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус в Україні, уже з 6 по 24 квітня в усіх регіонах планують ввести режим "усі в масках" та обмежети кількість людей на вулиці.

Влада також домовляється із усіма телевізійними групами щодо трансляції великодніх богослужінь, щоб якомога більше українців святкували Пасху вдома.

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В уряді підтвердили посилення карантинних заходів на час спалаху COVID-19 в Україні. Нові обмеження будуть застосовуватися щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації. Остаточні заходи оголосять 2 квітня.

"Ми хочемо запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів: домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком від 60 років. Також пропонуємо обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинку громадського транспорту. Разом з цим ми уточнюємо перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені карантинними заходами", – заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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