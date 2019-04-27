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Wi-Fi майбутнього буде працювати по лазерах
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Дослідники з Гарварду стали першими, хто використав напівпровідниковий лазер як бездротовий радіочастотний передавач. Першим переданим файлом була музична композиція "Volare" Діна Мартіна.
У документі, опублікованому в Збірнику праць Національної академії наук під назвою "Радіочастотний передавач на основі гібридних електронно-фотонних пристроїв", розповідається, як інженери змогли використати лазер для бездротової модуляції і передачі мікрохвиль і прийому радіочастотних сигналів. Цього вдалося досягти за допомогою терагерцовому випромінюванню, яке здатне переміщати дані в сотні разів швидше, ніж сучасне бездротове обладнання.
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Прорив стався завдяки дослідженням, проведеним в лабораторії університету в 2017 році. Команда виявила, що "квантові каскадні лазерні частотні гребінки" можуть також використовуватися для кодування, передачі і прийому даних.
Звичайні лазери випромінюють тільки одну частоту. А лазерні частотні гребінки здатні випромінювати відразу кілька частот, які рівномірно розташовані, що нагадують зуби гребеня. Усередині лазера різні частоти при зіткненні генерують мікрохвильове випромінювання, яке лежить в нашому спектрі зв'язку. До 2018 року їхня робота була в основному теоретичною. Це стало практичним тільки після того, як науковці з'ясували, як розробити пристрій для передачі і отримання інформації.
Команда змогла дистанційно контролювати поведінку лазера, використовуючи мікрохвильові сигнали від іншого пристрою. Попри успіх, вчені говорять, що до появи бездротового зв'язку терагерцового діапазону ще далеко, але їхня робота відкрила нові перспективи і вказала шлях подальшого руху.
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