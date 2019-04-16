Де у квартирі має стояти Wi-Fi роутер

Як правило, коли монтажники проводять інтернет і налаштовують роутер, то роблять вони це до найближчої розетки. Так, Wi-Fi роутер залишається у коридорі. Чи вдале таке розташування?

По-перше, бажано не ставити роутер Wi-Fi біля телевізора і СВЧ-печі (мікрохвильовки). Сигнал може бути трохи приглушений.

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Ідеальне місце – середина квартири. Особливу увагу необхідно звернути на розетку, перевірте її справність, чи немає пошкоджень, адже пристрій буде включений цілодобово.

Також не варто закривати корпус роутера і блок живлення – ганчірками, книгами, одягом. Пристрій може дуже сильно нагріватися, отже це може викликати навіть пожежу. Багато хто ставить роутер в спеціальний щиток. Правильним це буде лише в тому випадку, якщо щиток не має металевих дверей.

Ідеальне місце для wifi роутера – середина квартири

Також велику увагу варто приділити моменту, якщо у вас є домашні тварини: кішка або собака. Вони можуть пошкодити / погризти дроти. Якщо площа приміщення велика, то краще придбати потужний роутер з двома або навіть трьома антенами. Звичайно, не варто ставити роутер в спальні: що б там не говорили, але як не крути, це високочастотні випромінювання.

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