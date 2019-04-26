Наскільки сьогодні здоровий інтернет: цікавий звіт Mozilla

Чи можна сьогодні вважати інтернет "здоровим"?

Компанія Mozilla опублікувала свій звіт про стан "здоров'я" інтернету на 2019 рік. Дослідження засноване на думках понад 200 експертів і сотнях інтерв'ю про те, що відбувається у мережі. У звіті розглянуті три основні проблеми: зберігання даних, цензура та розвиток штучного інтелекту.

Безпека даних

Чи безпечно в інтернеті? Експерти Mozilla однозначно заявляють, що ні! Основну загрозу представляє збір і зберігання даних користувачів – ця інформація досі є головною мережевою валютою.

І ще: Марк Цукерберг став блогером та запустив радіопрограму

Заклики до захисту персональних даних в останні кілька років стають все гучнішими. Люди подають скарги, в деяких країнах приймаються відповідні закони про захист інформації.

Але при цьому зловживання біометричними даними триває як з боку урядових, так і з боку приватних компаній. Наприклад, в Індії понад 1 млрд громадян піддалися ризику через уразливість в Aadhaar, урядовій системі біометричних ідентифікацій.

Інтернет-цензура

Згідно зі звітом, тільки за минулий рік у світі зареєстровано понад 188 випадків відімкнення інтернету.

Обмеження виражаються як у прямих блокуваннях, так і в додаткових податках, які жителі деяких країн змушені платити за використання соціальних мереж.

Крім того, з'явилася нова форма цензури – уповільнення мережі: урядові або правоохоронні органи обмежують доступ за певними напрямами, і завантаження однієї сторінки або повідомлення може тривати годинами. Цей метод дозволяє владі заперечувати свою причетність до подій.

Штучний інтелект

США і Китай з величезною швидкістю впроваджують нейромережі в повсякденне життя, не замислюючись про негативні наслідки. Тим часом, ШІ стає зручним інструментом для дискримінації.

Аналітики вважають ШІ небезпечним

Системи розпізнавання облич використовуються при підборі персоналу, в рекламі, в затриманні злочинців і т. д. Почастішали випадки, коли через ту інформацію дискримінації піддавалися жінки або люди з темним кольором шкіри. Розвиток нейромереж ставить перед суспільством багато питань: хто навчає алгоритми, які дані використовуються і звідки вони беруться.

Хто контролює інтернет

Окрему увагу в звіті приділили корпораціям, які буквально підкорили собі мережу: Alphabet, Alibaba, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Microsoft і Tencent.

Ці компанії, так чи інакше, впливають на життя всіх користувачів – їм належать пошуковики, соціальні мережі, торговельні майданчики. Антимонопольні штрафи на них практично не впливають.

Читайте також: Бунт проти селфі: блогерка робить незвичні туристичні фото